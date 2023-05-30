إصابة طلبة ومعلمين في هجوم إسرائيلي استهدف مدرسة جنوب نابلس

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمهاجمة مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية للبنين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلبة والمعلمين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.



وقال مدير المدرسة رجا عواد، في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية، تجاه الطلبة والمعلمين، عقب خروجهم من المدرسة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار عواد إلى أن قوات الاحتلال منذ شهر تحاول عرقلة المسيرة التعليمية في المدرسة، عبر إرهاب الطلبة وملاحقتهم ومحاولة اقتحام المدرسة أكثر من مرة، بحجة قيام الطلبة بضرب الحجارة، مضيفا أن المعلمين بالتعاون مع المجتمع المحلي يضطرون يوميا إلى الانتشار على طول الطرق المؤدية إلى المدرسة؛ لتأمين وصول الطلبة للمدرسة ومغادرتهم.

وأكد أن طلاب المدرسة التي تضم 500 طالب من الصف الأول حتى السابع الأساسي، يعانون من الإرباك والتوتر والخوف من الوصول إلى المدرسة، جراء ممارسات جنود الاحتلال الاستفزازية.

عمليات اقتحام في نابلس

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الإسرائيلي، عمليات اقتحام في مدينة نابلس ومخيم عسكر القريب منها، بالإضافة لعملية أخرى في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وداهمت قوات إسرائيلية الليلة الماضية منزلي فلسطينيين في عسكر ونابلس، تتهمهما إسرائيل بتنفيذ عمليات.

وأخذت القوات خلال المداهمة قياسات داخل المنزلين، وهو إجراء تتبعه السلطات الإسرائيلية عادة قبل تنفيذ عمليات الهدم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن المنزل الذي داهمته القوات وأخذت قياساته في مخيم عسكر يعود لفلسطيني متهم بتنفيذ عملية حاجز الحمرا في أبريل (نيسان) الماضي، التي قُتل فيها 3 مستوطنين.

أما المنزل الآخر، وفق بيان الجيش، فيعود لفلسطيني آخر متهم بتنفيذ عملية قُتل فيها إسرائيلي العام الماضي.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة ومخيمها، وسُمعت أصوات إطلاق نار.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 46 إصابة، منها واحدة بالرصاص المعدني، وبقية الإصابات بالاختناق وتم التعامل معها ميدانياً.

اعتداءات إسرائيلية تستهدف رام الله

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، عند المدخل الغربى لقرية "المغير" شرق رام الله، والتى يواصل الاحتلال حصارها بغلق مدخليها الرئيسين لليوم الـ 18 على التوالى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة على المدخل الغربي للقرية أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب طلبة المدارس والأهالي، دون أن يبلغ عن تسجيل إصابات.

يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال، التي تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين، من محافظتى الخليل ورام الله بجنوب ووسط الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مخيم "نور شمس" فى محافظة "طولكرم"، شمال غرب الضفة، ووقعت اشتباكات عنيفة، دون اعتقالات.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال قامت بمداهمات وعمليات تفتيش اعتقلت خلالها فلسطينيين اثنين من بلدة "اذنا" في محافظة "الخليل"، فيما جرى الاعتداء على أصحاب عدد من المنازل بالضرب خلال التفتيش في بلدة "سعير" بالمحافظة المذكورة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين من بلدة "سلواد" شرق رام الله بوسط الضفة الغربية. وتواجه قرى رام الله في الآونة الأخيرة اعتداءات متصاعدة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. وتحاصر قوات الاحتلال قرية "المغير" في رام الله منذ أكثر من أسبوعين، واعتدى مستوطنون على بعض سكانها بالضرب. والليلة الماضية، قام مستوطنون بحرق أراض زراعية في بلدة "دير دبوان" على أطراف رام الله، واعتدوا على سكانها بالضرب، عندما هبوا للدفاع عن ممتلكاتهم. ووفر الاحتلال للمستوطنين الحماية.



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