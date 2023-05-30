إسرائيل تقتحم نابلس وطولكرم | فيديو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية ، الليلة الماضية، مدينة نابلس ومخيم عسكر القريب منها، بالإضافة إلى عملية اقتحام مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وداهمت قوات إسرائيلية منزلي فلسطينيين في عسكر ونابلس، تتهمهما إسرائيل بتنفيذ عمليات. وأخذت القوات خلال المداهمة قياسات داخل المنزلين، وهو إجراء تتبعه السلطات الإسرائيلية عادة قبل تنفيذ عمليات الهدم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن المنزل الذي داهمته القوات وأخذت قياساته في مخيم عسكر يعود لفلسطيني متهم بتنفيذ عملية حاجز الحمرا في أبريل الماضي، التي قتل فيها 3 مستوطنين.

أما المنزل الآخر، فيعود لفلسطيني آخر متهم بتنفيذ عملية قُتل فيها إسرائيلي العام الماضي، واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة ومخيمها، وسُمعت أصوات إطلاق نار.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 46 إصابة، منها واحدة بالرصاص المعدني، وبقية الإصابات بالاختناق وتم التعامل معها ميدانيًا.

في سياق متصل، اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم، ودارت مواجهات عنيفة هناك أيضًا، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون موقعًا أثريًا في نابلس



اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، الموقع الأثري في بلدة "سبسطية"، شمال غرب محافظة (نابلس) بشمال الضفة الغربية المُحتلة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال صباح اليوم بعد اقتحام مُحافظتي جنين ونابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريح صحفي، إن عشرات المُستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في نابلس بحماية مُشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت المنطقة أمام المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في نابلس التي أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت مصادر طبية، أن 35 فلسطينيًا أصيبوا بالاختناق، فيما تعرضت امرأتان للإغماء عقب اقتحام منزلهما في بلدة "بيت أمرين" شمال المُحافظة. وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال رجلًا، عقب اقتحام منزله في البلدة المذكورة سلفًا.

وفي "جنين"، إلى الشمال مُباشرة من نابلس، وهي معقل المقاومة الفلسطينية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وشنت حملة تفتيش واسعة.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المناطق المُقتحمة، وأطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية.

فلسطين تطالب بتدخل دولي

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، قرار وزير جيش الاحتلال البدء بتطبيق قانون "إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة"، بما يعنيه ذلك من السماح للمستوطنين المتطرفين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها.

واعتبرت الوزارة - في بيان اليوم- أن هذه القرارات استعمارية توسعية عنصرية وهي تندرج في إطار عمليات ضم الضفة، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافيا، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تطبيقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة أن غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال، تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في التمرد على القانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والاستفراد العنيف بالقضية الفلسطينية لتصفيتها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005، والقانون الذي تم حذف بعض بنوده، دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاماً، ونص في حينه على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة تموضعها على تخومه، وإخلاء أربع مستوطنات تقام على أراضي محافظة جنين، في شمال الضفة الغربية.

والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كان يحظر بموجبها دخول نطاق المستوطنات الأربع التي أخليت، وهي "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور".

ويسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.



جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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