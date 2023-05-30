انطلاق مبادرة "اعرف قدر نبيك" بمديرية أوقاف دمياط

أطلقت مديرية أوقاف دمياط مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)" من مسجد الرحمن بدمياط الجديدة، الاثنين الموافق 29 / 5 / 2023م.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، والدكتور علي إسماعيل علي صابر مدير الدعوة، والشيخ محمد علي الكناني مسئول الإرشاد الديني السابق، والشيخ مسعد مطاوع المفتش بإدارة أوقاف كفر سعد، والشيخ عز العرب موسى إمام مسجد دار السلام بدمياط الجديدة، والشيخ محمد الدالي إمام وخطيب المسجد، وجمع غفير من رواد المسجد، وطلبة كلية الدرسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بدمياط.

سلسلة مبادرات تثقيفية وتوعوية

يأتي ذلك في إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف ‏المصرية، وفي إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله.

وقد أكد الشيخ محمد محمد سلامة مدير المديرية أن مبادرة: "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" تعريف بقدر نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وبيان عظيم قدره (صلى الله عليه وسلم)، وأن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، حيث إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.