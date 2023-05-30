السكة الحديد تعلن عن خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بعض التعديلات بتشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين وبيانها كالآتى:-



وقالت السكة الحديد، انه اعتبارًَا من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 يتم امتداد قطار 809 سياحى (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) شبرا الخيمة / بيلا إلى محطة شربين بدلًا من محطة بيلا حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءً ويصل شربين الساعة 11:20 مساءً بنفس تركيبه الحالي، على أن يتم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 810 سياحى (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحًا ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحًا بنفس تركيبه الحالى.



كما تقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلًا من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساءً بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحًا ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحًا بنفس تركيبه الحالى.



وترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات [458 – 508 – 803] طبقًا للجداول المرفقة.