مستشفى العجوزة.. جهود مميزة في المبادرة الرئاسية للصحة

حقق مستشفى العجوزة بالجيزة العديد من الإنجازات التي لم تتوقف عند حد تقديم خدمة طبية مميزة، بل استطاعت إدارة المستشفى تغيير المفهوم السيئ عن المستشفيات الحكومية، وهو ما يتردد الآن عن تميز الخدمة الطبية داخل المستشفى.

وحصلت إدارة المستشفى على درع اقتصاديات الدواء بأمانة المراكز الطبية المتخصصة كما تم تكريم الإدارة من قبل نقابة الصيادلة بالجيزة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لهيئة التمريض، كما تم تكريم قسم مكافحة العدوى من قبل مديرية الصحة.

وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، قال الدكتور طارق محمد السيد مدير مستشفى العجوزة، إن المستشفى حريص على المشاركة في المبادرة الرئاسية المعنية بالصحة، مضيفًا أنه تم استقبال 89 حالة حتى الآن عن طريق المبادرة الرئاسية.

وأشار السيد، إلى أن المستشفى عملت كعزل كلي لمدة عامين متتاليين وأكثر عند انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى التعامل مع ما يقرب من ٤٥٠٠ حالة كانت مصابة بفيروس كورونا، وتم استقبال 86 ألف مواطن للتطعيم ضد الإصابة بالكورونا بدايةً من ٢٠٢١.

وأردف السيد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة حريصان على الاهتمام بصحة المواطن المصري ورفع كفاءة المنظومة الصحية داخل المستشفيات.

عمليات تطوير الخدمة بمستشفى

ولفت إلى أن عمليات تطوير الخدمة بمستشفى العجوزة لا تنقطع حيث تقوم المستشفى بدور بارز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة للتطوير المؤسسي المستمر حيث يتم إضافة أجهزة وأنظمة عمل حديثة، وخدمات طبية جديد باستمرار.

وتم رفع كفاءة قسم الأشعة بإضافة أحدث الأجهزة مثل (جهاز أشعة مقطعية CT متعدد المقاطع ذو إمكانيات عالية، وجهاز أشعة رقمي with DR كما تم توفير وتركيب جهاز C.T بقسم الاستقبال لتوفير خدمة طبية سهلة ومتميزة لمريض الطوارئ.

كما تم دعم وحدة الكلي بأحدث أجهزة غسيل الكلى في العالم لتعمل الوحدة بقوة ٤٧ ماكينة غسيل كلى وتعد من أكبر وحدات غسيل الكلى بالقاهرة الكبري، وتم تطوير وحدة المبتسرين بإضافة عدد 2 حضانة وجهاز ventilator لزيادة الطاقة الاستيعابية في أيام القليلة الماضية.

وتابع: "يمثل المستشفى محورًا رئيسيًا لدعم مستشفيات القاهرة الكبرى حيث تم إنشاء مخزن مركزي لأدوية كورونا وأدوية الطوارئ لدعم مستشفيات المحافظة وغيرها عليه تم حصول المستشفى على كأس التميز لصيدلة المستشفيات من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة".

وشمل التطوير الإنشائي لقسم العلاج الطبيعي ومتابعة يومية لعمليات الصيانة الدورية ورفع الكفاءة لجميع وحدات وأجهزة المستشفى لتقديم خدمة طبية تليق بقدر ومكانة المواطن المصري.