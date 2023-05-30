رفع الإشغالات والتعديات بالأحياء السكنية في العاشر من رمضان

واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء منيع، اليوم الثلاثاء، من حملاته اليومية لأحكام وفرض السيطرة لمنع ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة ومنع أى محاولة للخروج عن القانون.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المهندس أشرف عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز للتنمية، وإدارة الإشغالات والتعديات، وإدارة الأمن وشرطة المرافق، وإدارة الأحياء السكنية وإدارة الحركة والمعدات وإدارة النظافة والتجميل، تصدت لمحاولات التعدي المتكررة على العمارات السكنية وكذلك من الباعة الجائلين على الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن جهود الحملات أسفر عن تنفيذ عدد 23 قرار غلق وتشميع بالمجاورات 37،36 وبالحي الخامس، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.

كما تم التصدي للقطع رقم 1815 بالحى العاشر لشروع فى عمل توقعات مخالفة، وتم مصادرة المواد المستخدمة في الأعمال.

وذكر بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة ضد كل المخالفين، لافتًا إلى أن الهدف من هذه الحملات؛ تحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق.