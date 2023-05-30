الجيش اللبناني يُعلن تحرير المواطن السعودي المختطف

أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المواطن السعودي الموظف في الخطوط الجوية السعودية في بيروت، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية.

وأكد الجيش اللبناني، في بيان نشر على الحساب الرسمي في توتير، أنه تم توقيف عدد من المتورطين في عملية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري.

وأثيرت حالة من الجدل بعد خطف المواطن السعودي م. الماجد، فجر السبت الماضي، من طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وبحسب المعلومات فإن المواطن السعودي يعمل لمصلحة الخطوط الجوية السعودية، وكان يقود سيارة من نوع "جراند شيروكي" عليها لوحة لبنانية ومسجلة باسمه، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الخاطفين يطالبون بفدية مالية قدرها 400 ألف دولار.

ولم يتضح بعد إن كانت خلفيات عملية الخطف ابتزاز ومطالبة بفدية أم لها دوافع سياسية.

واقعة تمس بالعلاقات بين لبنان والسعودية

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن مواطنا سعوديا اختطف في بيروت، معتبرا أن الواقعة "تمس" بالعلاقات بين لبنان والسعودية.

وجاء في تغريدة أطلقها الوزير: "نتابع مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت"، مشيرا إلى أن الوزارة "على تواصل بأدق التفاصيل" مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن اليوم الذي حصلت فيه عملية الاختطاف أو ملابسات ذلك.

وتابع مولوي: "ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".

وقال مصدر أمني بارز لوكالة الأنباء الفرنسية إن المعلومات الأولية المتوافرة تفيد بأن السعودي اختطف من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن بسيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية، حيث كان في أحد المطاعم.

وأشار إلى أن الخاطفين يموهون باستخدام هاتفه الذي تم رصده في مناطق مختلفة في بيروت ومحيطها، من دون أن تتوافر أي معلومات عن هويتهم.

وأوضح أن عملية الخطف تمت بطريقة احترافية، في أسلوب يعتمد لأول مرة منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، لناحية اختطاف رعايا أجانب من قبل منتحلي صفة رجال أمن.

ضربة للموسم السياحي اللبناني

بدورها كتبت هيئة "مجلس التنفيذيين اللبنانيين" على "تويتر" أيضًا أن "مرور 48 ساعة على اختطاف موظف الخطوط العربية السعودية ليس ضربة لكل الآمال التي علقت على استفادة لبنان من التفاهمات الإقليمية التي أعلنت أخيرًا وحسب، بل هو ضربة للموسم السياحي اللبناني الواعد، ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية مدعوة إلى كشف ملابسات القضية وتحرير المخطوف واعتقال الفاعلين".

ومن جهتها، أفادت السفارة السعودية في لبنان، أمس الإثنين، إنها تتواصل مع السلطات اللبنانية لكشف ملابسات اختفاء المواطن السعودي في بيروت.

وقالت السفارة السعودية في بيان، عبر "تويتر": "تفيد سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 28 مايو 2023".



فدية قدرها 400 ألف دولار

وكان الخاطفون وهم 7 أشخاص اختطفوا مواطنا سعوديا وأقلوه من منطقة بيروت وفروا به إلى منطقة حدودية بين لبنان وسوريا عبر منطقة الهرمل في البقاع الشمالي، والتي تعرف بأنها ملاذا للفارين من العدالة والقانون.

وأوقفت وحدات الجيش عددا من الخاطفين، فيما تلاحق أخرين.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف.

وجاء طلب الفدية عبر رسالة هاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مقر حزب الله، وفق "الإخبارية".

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