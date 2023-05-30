تحذيرات للمزارعين من موجة حر قادمة

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة، تغذيها الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وظاهرة النينو التي تحدث بشكل طبيعي.

وأشارت المنظمة، إلى أن هذه الفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، في ظل التأثير المشترك للغازات الدفيئة وظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

أوضحت المنظمة، أن هناك احتمال بنسبة 66% أن يكون المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية بين عامي 2023 و2027 أعلى بحوالي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي لمدة عام واحد على الأقل، على أن تُصبح فترة الخمس سنوات ككل هي الأكثر دفئًا على الإطلاق.

ووفق المنظمة هذه الأرقام لا تعني تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاقية باريس بشكل دائم والتي تشير إلى الاحترار على المدى الطويل على مدى سنوات عديدة، ومع ذلك، فإن المنظمة تدق ناقوس الخطر بأن العالم بصدد اختراق مستوى 1.5 درجة مئوية على أساس مؤقت وبتواتر متزايد.

تحذيرات للمزارعين

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، موجة شديدة الحرارة بقيم قياسية، لافتا إلي أنه ينتج عنهما ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من غد الأربعاء وتستمر 3 أيام متتالية تكون أشدها يومي الخميس والجمعة المقبلين.

واضاف فهيم، في تصريحات له، أن الحرارة ستكون في الدلتا والقاهرة من 40 – 42°م، وفي كل من المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط من 42 – 43°م، بينما في سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان من 43 – 44°م.

ووفق فهيم يتزامن مع هذا الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة نشاط للرياح المحملة بالرمال والاتربة على مناطق الوجه البحري والقاهرة والظهير الصحراوي للدلتا وشمال الصعيد.

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، على ضرورة الالتزام بحزمة من الإجراءات بالنسبة للمزارعين فيما يخص الزراعات، وأهمها: تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية العادية (عروة يونيو) خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة، وتقريب فترات الري واجراء رية سريعة لكل الزراعات القائمة صباحاً وعدم الري اثناء الظهيرة، لمحاصيل الفاكهة خاصة الزيتون والمانجو والموالح.

وتابع: رش أشجار الزيتون والرمان بمحلول الجير المخفف على الثمار حتي لا يحدث لسعات الشمس وتنحيس جلد الثمار في الرمان، وبالنسبة لمحاصيل الخضر ينصح باجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت الجمعة صباحاً.