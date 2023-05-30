مي عمر: محمد سامي بيلعب معايا "شد الشعر" في البيت.. وليس طباخًا

أكد المخرج محمد سامي أنه عكس زوجته مي عمر تمامًا حيث أنها هادية للغاية بينما هو “هايبر”، وعندما يجلس في البيت في فترة توقف العمل يلعب معها هي وبناته.

ومازحته مي عمر وعلقت قائلة: اللعب من المفترض يكون بين شخصين ولو هناك شخص رفض اللعب من المفترض أن يتوقف الطرف الأخر لكن هذا لم يحدث فدائما يلعب معي ألعاب أرفضها مثل "شد الشعر" مثلا.

وتابعت مي: محمد معتقد اعتقادا كبيرا أنه ماهر في الطبخ وهذا ليس صحيحا فأتذكر مرة أراد أن يطبخ لنا ملوخية وكانت النتيجة شوربة خضراء، وأنا بارعة في عمل السي فود، وهنا علق سامي مازحا: وهذه الأكلة الوحيدة التي لا أحبها.

وكان أكد المخرج محمد سامي، أن المسلسل يختلف وقت عرضه وعدد حلقاته، فالمسلسل على المنصات يختلف عن المسلسل الذي يُعرض في الأوف سيزون ويختلف أيضا عن مسلسل رمضان، فمسلسل المنصة سنجد أن جمهور المنصات اعتاد على المنصات الأجنبية وعنده اعتيادية على شكل إخراج مبهر، فلو عرضنا مسلسل بشكل رمضاني هذا الجمهور لا يستشعر بالمسلسل، فالمنصات ميكس بين السينما والتلفزيون.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" مع زوجته مي عمر، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على DMC أن المنصة تعرض العمل يوما في الأسبوع، لذلك فرض علينا التشويق.

محمد سامي ومي عمر

وتابع أن مسلسل الأوف سيزون جمهوره نساء أكثر؛ الشق الأول ربات المنزل والشق الثاني العاملين، ونجد جمهور الرجال قليل جدا، لذا لا بد أن يكون مسلسلا نسائيا، لذلك نجح التركي؛ لأن الست تشاهد المسلسل، أما المسلسل داخل الموسم الرمضاني، هناك مسلسل الـ30 حلقة بتعيش شهر رمضان بالكامل، وفي السنة القادمة سأقدم مسلسل 15 مع مي، وأرى أنه لا بد أن يكون مسلسلا قويا جدا حتى يعيش مع الناس.

وكان أبدى المخرج محمد سامي، سعادته بنجاح مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في ماراثون رمضان 2023، وأشاد به الجمهور بشكل كبير.

وأكد محمد سامي أثناء استضافته وزوجته مي عمر ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC قائلًا: مسلسل جعفر العمدة كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، واستعنت بصديق لكتابة السيناريو، والمسلسل نجح هذا النجاح لأن صناعته صح، وهناك بعض الأمور التي أفعلها في أي عمل، أولها لا بد أن أدخل تصوير والمسلسل كله مكتوب.

ضد التصوير فى رمضان

وأضاف: أنا ضد التصوير في رمضان أنا بشتغل بشكل بروفشنال، وأنا في البداية تأتي فكرة الشخصية وأبدأ أبني عليها، وأرسم الشخصيات وعلاقتهم ببعض وشكلهم.

وتابع محمد سامي: فاجأني مصطفي الذي قدم دور دسوقي، وعندما رأيته يمثل بشكل جيد وطعمه حلو على الشاشة زودت دوره، وعصام السقا أيضا فاجأني، فدور نعيم ليس موجود في الحياة حالياً، وهو أجاده وقدمه بطريقة جميلة، وقلت له "ياعصام أنت كنت مركز في الدور ده".

وأشار: مي كساب كنت متوقع منها ده فأنا رأيتها قبل أن أكتب الدور لكن إيمان العاصي دور جديد عليها فهي وجهها ملائكي وقلت لها "لازم تتعبي في الدور ده" وشهادتي مجروحة في محمد رمضان لا أتفاجأ منه ولا أعطي له كومنتات.

محمد سامي

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أوأصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

محمد سامي

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.