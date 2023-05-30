طلب خاص من أحمد سعد في حفل زفاف أمير الأردن

أحيا النجم أحمد سعد عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي بمدينة الحسين الرياضية.

وقام الجمهور الأردني بإستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانية التى تفاعل معها الجمهور بصوره كبيرة.

وقال أحمد سعد للجمهور أثناء بدء الحفلة “جيت من مصر بالحب والمباركة من كل المصريين لولي عهد الأردن سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني على زفافه على الأنسة رجوه خالد السيف في فرحه”.

أحمد سعد

عليكي عيون

وقدم أحمد سعد الحفل بأغنية إيه اليوم الحلو ده و أغنية وسع وسع وسيرينا يادنيا وعليكي عيون وطلب منه الجمهور بإعادة غناء عليكي عيون مرة أخرى.

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل الزفاف الملكي يوم 1 يونيه المقبل.

أحمد سعد

يذكر أن أحمد سعد قدم مؤخرا ً عدد من الحفلات داخل مصر والوطن العربي كان أخرها حفلاً غنائياً ضخماً بمدينة جدة بالمملكة السعودية مع الفنان محمد فؤاد .

ومن المقرر أن يصدر سعد خلال الفترة المقبلة أحدث أغانية الجديدة التى إنتهى من تسجيلها منذ عدة أسابيع وكانت تخضع لعملية المكيساج وأصبحت جاهزة للطرح على منصات السوشيال ميديا.

حالة من الجدل والغضب الشديد، سببها الفنان أحمد سعد جعلته يتصدر محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، في صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب إطلالته الجريئة والمختلفة، أثناء حفله التي أقيمت مساء أمس، على مسرح بنش مارك، بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم جدة، برفقة الفنان محمد فؤاد.

أحمد سعد

قميص شفاف وحلق يضعان أحمد سعد في مأزق:

ارتدى أحمد سعد قميصًا شفافًا من تصميم العلامة التجارية الشهيرة Dsquared2، بالإضافة إلى حلق في الأذن والأمر الذي تسبب في استهجان واعتراض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذوا يتداولون الصور بكثرة معتبرين أنها إطلالة لا تليق بالتواجد في مكان مثل السعودية.

سرعان ما أصبح اسم الفنان أحمد سعد إلى تريند بموقع تويتر خلال الساعتين الماضيتين، ودشن الجماهير هاشتاج يحمل اسمه.

أحمد سعد

أحمد سعد

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على قميص أحمد سعد:

علَّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على القميص الذي ارتداه الفنانه أحمد سعد في حفلته الأخيرة، إذْ قال أحد المتابعين: «بفتح التلفزيون لقيت أحمد سعد لابس كدة، إيه دا بقى!». كما علق متابع آخر: «إحنا بنحبك يا أحمد ليه تلبس حاجة مش مناسبة لمجتمعنا العربي ولا صورة مصر وخصوصًا في مكان زي السعودية».

أحمد سعد

كما أضاف رواد تويتر: « أحمد سعد الإطلالة كارثة من كل النواحي، الشعر، اللبس، الصوت وفوقهم فرط الحركة على المسرح».

وقارن البعض إطلالته بإطلالة الأجانب معتبرين أن هذا لا يليق بالعرب، إذْ قالت إحدى المتابعات: «الأجانب لما بيلبسوا كده ممكن يليق عليهم لأنه جزء من ثقافتهم لكن التشبه بيهم لا يليق بنا وبيكون شكلنا pretentious بعني fake، اتذكر مرة حضرت حفلة لـsting في دبي وكان لابس تي شيرت أسود بسيط ما فيه أي علامة وكان شيك جدًّا، أعتقد أحمد سعد كان trying too much».

أضاف آخر: «أنا مش مستغرب إن أحمد سعد يعمل في نفسه كده، ده العادي بتاع النوع ده، اللي مستغربه إنه يتعمل ويتقبل في بلد بحجم وتاريخ السعودية».

أحمد سعد

سعر قميص أحمد سعد:

جاءت البدلة التي ارتداها الفنان أحمد سعد من تصميم العلامة التجارية الشهيرة Dsquared2، وهي من التنسيق نفسه الذي ظهر به عارض الأزياء صادق ديش في الحملة الدعائية للملابس، فجاء سعر الفيست 1680 دولارًا، أي ما يعادل 52 ألف جنيه، أما عن سعر القميص فيبلغ ثمنه 750 دولارًا، أي ما يعادل سعره 23 ألف جنيه.