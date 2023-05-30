موعد حفل كاظم الساهر وحسين الجسمي فى الإمارات

يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجم حسين الجسمي، في ليلة غنائية فريدة من نوعها، ضمن فعاليات الموسم الصيفي للحفلات في الامارات.

تفاصيل ليلة كاظم الساهر والجسمي في دبي

ومن المقرر أن يقام الحفل قريبا في دبي، ويلي اعلان الموعد طرح التذاكر الخاصة به عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني حسين الجسمي

كانت احدث الاصدارات الغنائية للجسمي من خلال ياخبر، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، كلمات: صابر كمال، ألحان: وليد سعد، توزيع: أمين نبيل.

تقول كلماتها: “أنا كنت فاكر مفيش كده.. بس طلع في كل اللي قلت مفيش منّه هو معدّيه هودّي وشّي م الحب فين وأنا اللي لسّه لحد يومين طلّعت فيه كل العِبر ياخبر.. ياخبر ياخبر ياخبر سهّاني واتسحّب بشويش بعد أمّا عدّيت سن الطيش رجعت أعيشه على كَبَر ياخبرياخبر ياخبر ياخبر أنا عامةً.. قلبي اتفتن.. وخلاص كلام العين فتن واقع في حبه وكان مالي.. لاقادر أتوّهه من بالي ولاعارف أكتّم ع الخبر ياخبر.. حاولت أجرّب حِيَلْ كتير بس النتيجة صفر كبير زمن المكابرة خلاص جَبَرْ ياخبر ياخبر ياخبر.. ياخبر رمالي لقطة من سحره دُبت سقاني نقطة من بحره دُخت طِلِع الجنان المُعْتبَر ياخبر”.

كان الجسمي طرح أخيرًا أغنية “هواه القلب”، وذلك عبر يوتيوب، وحققت أكثر من مليوني مشاهدة.

الأغنية من كلمات سمو الشيخ نهيّان بن زايد، رؤية وألحان وغناء حسين الجسمي.

تقول كلماتها:

"ألا يا من هواه القلب.. هواه وجاوز المحدود هويتك يا بعد عمري.. ويا قلبي ويا عينـي وانا أرخصت لك قلبي .. لاجل ذيك العيون السود ولا يمكن أنا أنسى .. وحبك في شراييني خيالك دايم بعيني .. يجدّد حبك المعهود وهذي حالتي مُغرم.. طيوفك لي تسلّيني هويتك صدق يا سيدي .. بكل احساسي الموجود عهود الحب نِدراها .. ونصبر لاجلك سنيني".

أغنية حسين الجسمي أستاذ في الدنيا:

بجانب أغنية "أستاذ في الدنيا"، التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

تقول كلماتها:

"الدنيا جميلة ومش مستاهلة تضيع في زعل أو لوم بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم باليوم أنا ببسط نفسي بنفسي وبعرف أعيش ببساطة وأحب مش بشغل بالي وطول عمري بعمل للحزن سكيپ أصل أنا أستاذ في الدنيا وبنسى في ثانية وببقى تمام على طول لو يوم أزعل ف ثواني أصفى وزعلي مش بيطول مبسوط علشان مبسوط وخلاص وانا هزعل ليه م الناس واللي مش فاهمني بكره هيفهم ويشوف أن أنا صحيح أستاذ..عايش تقديري ممتاز ويبص ويقول أنا منه بتعلم اتعلمت أحب أنا نفسي قبل ما أقول حبوني".