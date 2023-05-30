فتح باب القبول المبكر للعام الجديد في جامعة سيناء

أعلنت جامعة سيناء فتح باب القبول والقيد المبكر بكلياتها للعام الدراسى المقبل فى كلياتها بفرعى العريش والقنطرة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ويضم فرع جامعة سيناء بالعريش كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، أما كليات فرع القنطره الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والعلاج الطبيعى وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية الإعلام إنجليزى وعربى وكلية إدارة الأعمال.

وتقبل جامعة سيناء طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وما يعادلهما، بفرعيها فى العريش والقنطرة، وتتيح الجامعة التعلم بنظام الساعات المعتمدة، وهو النظام الأمريكى بحيث يحق للطالب تسجيل مواد فى الصيف لإعادة المقررات التى رسب فيها بما تسهل على الطلاب التخرج بشكل مبكر.

وتواصل جامعة سيناء قبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والاوكرانية والسودانية وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والضوابط المعمول بها، خاصة بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة نسبة القبول إلى 20% من الطاقة الاستيعابية للكليات بدلاً من 10% فقط لتحقيق رغبات الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا.

منح جامعة سيناء

وتقدم جامعة سيناء المنح الدراسية والمخفضة لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والمتفوقين والمتميزين وغير القادرين منذ 2006 بالإضافة إلى مئات الخدمات لأهالي المناطق المجاورة بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، سواء الطبية أو غيرها، وبلغ إجمالي أعداد خريجين جامعة سيناء 13 ألف و85 خريج بينهم 694 من الدول العربية والأجنبية.

وشهدت جامعة سيناء تطورا كبيرا فى المنح الدراسية، حيث إن الجامعة لديها نوعان من المنح، وهى منح كلية بنسبة 100% وتكون لأبناء منطقة وسط سيناء وهذه المنطقة الأكثر فقرا والتى تحتاج إلى تنمية شديدة، ومنح لأبناء سيناء والعاملين بها 10 سنوات وأكثر ، بالإضافة إلى منح التفوق العلمى لطلاب الثانوية العامة ويستمر معهم بشرط النجاح فى الدراسة.

وتعطى جامعة سيناء منح 15% للأشقاء ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب الذوى الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال، وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسبة 50% ، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات وايضا المراكز البحثية.