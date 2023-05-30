وزير الرياضة يطمئن على "الجندي" بعد تعرضه للإصابة في كأس العالم بتركيا

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالبطل الأولمبي ولاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث احمد الجندي، للاطمئنان عليه بعد إعلانه منذ قليل عن انسحابه من بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتى تعد إحدى البطولات المؤهلة الى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ إثر تعرضه لإصابة بالكتف.

وأكد وزير الرياضة، على ثقته الكبيرة فى البطل الأوليمبي، وفي تعافيه من إصابته وتأهله للأولمبياد والتربع مرة أخرى على عرش التتويج الأولمبي بالأوليمبياد القادم

وكان اللاعب صاحب فضية أولمبياد طوكيو الماضي قد أعلن على صفحته الشخصية على الفيس بوك عن تعرضه للإصابة بخلع فى الكتف وهي التي ستمنعه من المشاركة ببطولة العالم للخماسي الحديث بتركيا.

كما كتب الجندي عبر حسابه على انستجرام " من المحزن أن أعلن أنني لن أتواجد في كأس العالم ، أولى التصفيات المؤهلة للأولمبياد ، بسبب خلع في الكتف خلال التدريب أثناء ركوب الخيل قبل التوجه إلى أنقرة.

وأضاف: "إنها الثانية خلال عام وأنا حزين بشكل لا يصدق من هذه النكسة، حيث كنت أتطلع بشغف إلى تمثيل بلدي على الساحة العالمية مرة أخرى.. امتلأت الرحلة إلى هذه النقطة بالتفاني والتضحية والتصميم الذي لا يتزعزع. ومع ذلك في بعض الأحيان تلقي الحياة تحديات غير متوقعة في طريقنا، وتختبر مرونتنا".

واستكمل الجندي: "على الرغم من أن هذه النكسة محبطة، إلا أنها لن تكسرني.. أنا مصمم على العودة قريبا إن شاء الله، أكثر تصميما وتركيزا من أي وقت مضى..سأستغل هذا الوقت للشفاء وإعادة التأهيل والتدريب بلا هوادة للتحضير للمعارك المستقبلية التي تنتظرنا".

يذكر أن أحمد الجندي كان غاب لفترة طويلة عن المشاركة في البطولات بسبب الإصابة في الكتف التي تعرض لها منذ فترة حتى تعافى وعاد للمشاركة في البطولات.

ويعد الجندي أحد أهم أبطال مصر عامة وفي الخماسي الحديث خاصة والذي تضع مصر الكثير من الأمال عليه في تحقيق ميدالية أولمبية في الدورة الأولمبية القادمة بباريس.