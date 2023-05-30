عقوبات قاسيه علي عمرو انور وإدارة طنطا تتظلم

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكر ايقاف عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا ووليد المحروقي المدرب العام ثلاث مباريات وغرامة 3000 جنيه وذلك على خلفية أحداث مباراة بايونيرز الأخيرة بالدوري.

واصدرت لجنة المسابقات هذا القرار الذي تم إرساله لنادي طنطا بشكل رسمي ليغيب عمرو انور عن مباريات فريقه القادمة والحاسمة والتي يسعي خلالها جتكا لحصد بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

من جانبه أكد محمد ابوفريخه نائب رئيس نادي طنطا أن العقوبه الموقعة على الجهاز الفني ظالمه ويبدوا أن اتحاد الكرة اتخذ هذا القرار دون الرجوع للحدث المستفذ الذي قام به لاعب بايونيرز.

وقال ابوفريخه أن طنطا ارسل تظلم على القرار لأنه قرار ليس في محله خاصة وأن طنطا ينافس فكيف يتم ايقاف المدير الفني والمدرب العام. أضاف ابوفريحه أن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لبايونيرز اعتذر لعمرو عن ما فعله لاعب بايونيرز فكيف يتم اتخاذ هذه العقوبه بدون تحقيق .

أبو فريخة: هناك شئ يتم تدبيره ضد طنطا

تابع ابوفريحه هناك شئ بيتدبر ضد نادي طنطا في الخفاء لعدم صعودة للدوري الممتاز ولكن لن تعطي الفرصة للحد ونتمسك بآمال الصعود لآخر دقيقه.

وفاز بايونيرز على طنطا بهدف دون رد احرزه عبدالمنان وشهد اللقاء طرد احمد الشيخ حارس مرمي فريق طنطا وبهذا الفوز رفع بايونيرز رصيده الى 21 نقطة في المركز قبل الأخير بينما تراجع طنطا للمركز الثالث برصيد 48.

اما جمهورية شبين فيسعى بكل قوة لمواصلة المنافسة على الصعود للممتاز بالفوز على المصري بالسلوم بهدف دون رد احرزه محمد باستن ورفع شبين رصيده من النقاط الى 48 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد المصري بالسلوم عند 12 نقطة متزيل جدول المجموعة.

فيما تعادل المنصورة مع المجد السكندري بهدف لمثله تقدم المجد بهدف مراد رجب وتعادل المنصورة عن طريق هاني الطامي من ركلة جزاء وشهد اللقاء طرد ياسر الكناني المدير الفني المنصورة.

وفي مباراة مارثونية تعادل سبورتنج مع بروكسي ثلاثة اهداف لمثلهم احرز لبروكسي نادي حسن ومصطفي الصفتي وأحمد كمال من ركلة جزاء واحرز لسبورتنج طارق السيد وعبدالرحمن السويسي وأحمد علاء.

وفي ديربي مرسى مطروح فاز الهلال خارج ملعبه علي الحمام بهدف احرزه اسامه ربيع .

وتعادل الأوليمبي مع كفر الشيخ بهدف لمثله احرز لكفر الشيخ بلال زكريا وتعادل للأوليمبي عمر رجب.