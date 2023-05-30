ختام بطولة الجمهورية للتنس الأرضي على ملاعب نادي المنيا

اختتمت، مساء الأثنين، منافسات بطولة الجمهورية للتنس الأرضي ، والتي أقيمت على ملاعب نادي المنيا الرياضي، على مدار 10 أيام، وشهدت منافسات قوية من عدة أندية مختلفة.

وشهد الحفل الختامي تواجد المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، وخالد فايز أمين الصندوق ومدير عام البطولة، وكابتن محمد شحاته حكم عام البطولة، واللواء خالد عبدالحليم مدير عام النادي، كابتن الحسيني أحمد إداري البطولة، وقاموا بتوزيع الجوائز والميداليات .

وأسفرت منافسات البطولة تحت 12 سنة بنين عن فوز كل من ، اللاعب ماثيو محب لاعب أكاديمية pta بالمركز الأول ، أدهم محمد حسين لاعب النادي الأهلي بالمركز الثاني ، آدم وائل الملاح لاعب الصيد 6 أكتوبر، بالمركز الثالث ، محمد محمود محمد لاعب حر بالمركز الرابع.

وفاز في منافسات 14 سنة بنين كل من ، ياسين محمد عبدالجواد لاعب حر، بالمركز الأول، عمر أحمد محمد لاعب الأهلي بالمركز الثاني، عمر محمد عاطف لاعب أكاديمية pta أسيوط بالمركز الثالث، عمر ابو الحسن عوف لاعب أكاديمية pta أسيوط بالمركز الرابع

وفاز في منافسات 12 سنة بنات فازت كل من ، ديناره ياسر عمران لاعبة أكاديمية ptaأسيوط بالمركز الأول، ملك محمد فئاد لاعبة وادي دجلة بالمركز الثاني، جويرية أيمن عبد السميع لاعبة وادي دجلة بالمركز الثالث،ميرولا مدحت مكرم لاعبة حرة بالمركز الرابع، وفي منافسات 14 سنة بنات فازت كل من ، ريم فواز عبد الفتاح لاعبة حرة بالمركز الأول، جوري علي الشنطوري لاعبة وادي دجلة بالمركز الثاني، مريم أيمن فاروق لاعبة الأهلي بالمركز الثالث، رانسي خالد عبداللطيف لاعبة وادي دجلة بالمركز الرابع.