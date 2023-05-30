وزير الرياضة يكشف رواتب أبطال الألعاب الفردية.. تصل لـ20 ألف جنيه (فيديو)

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أننا لدينا أكبر مشروع قومي للموهبة للمنافسة بقوة في أولمبياد 2028 – 2032، كما يوجد مشروع كابتيانو في كرة القدم بالتعاون مع الشركة المتحدة؛ لانتقاء أفضل المواهب الكروية.

أبطال المصارعة يحصدون 75% من ميداليات إفريقيا

وقال صبحي، خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم أن هناك مشروعات رياضية في مصر اقتبستها بعض الدول بمسميات أخرى؛ مثل المشروع القومي للموهبة، لافتًا إلى أن الأبطال المصريين في مختلف الألعاب؛ وتحديدًا في المصارعة؛ يحصدون 75% من ميداليات إفريقيا.

وأضاف وزير الرياضة، أن المصارعة ورفع الأثقال والجودو القوام الرئيسي للمشروع القومي للموهبة، وهناك 1600 لاعب في حاضنة مشروع الموهبة بمختلف محافظات مصر بالألعاب الأخرى، ويتم صرف مرتبات شهرية لهم.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أنه يتم العمل على منظومة الموهبة في كرة اليد والسلة، مؤكدًا أن وزارة الرياضة ستدعم المنتخبات بـ250 مليون جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص لمدة 10 سنوات، فيما يتراوح راتب أبطالنا الشهري في الألعاب الأخرى من 10 إلى 20 ألف جنيه؛ بجانب منح جامعية مجانية.

1600 لاعب في حاضنة مشروع الموهبة بمختلف محافظات مصر

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "1600 لاعب في حاضنة مشروع الموهبة بمختلف محافظات مصر في الألعاب الأخرى ونصرف لهم مرتبات شهرية"، لافتا: "رواتب مكافاة المشروع القومي للموهبة تبدأ من 800 جنيه".

ووجه وزير الرياضة نصيحة للشعب المصري قائلاً: «خليك واثق في قدرة أبطالك الرياضيين ولا تلتفت لمن يرغب تشويه الصورة؛ في أولمبياد ريو دي جانيرو كان الدعم 130 مليون جنيه وحصدنا 3 ميداليات وترتيب مصر 75 من 205 دولة».

الوزارة تستعد بأكبر دعم لأولمبياد باريس 2024 بمبلغ مليار و200 ألف جنيه

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد بأكبر دعم، على الإطلاق، لأولمبياد باريس 2024 بمبلغ مليار و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أبطال مصر تم دعمهم في أولمبياد طوكيو بمبلغ 334 مليون جنيه؛ وحصدوا 6 ميداليات وترتيب مصر 54 من 206 دولة.

وعن أزمة أحمد بغدودة، قال صبحي، إنه تم إحالة ملف أحمد بغدودة لجهات التحقيق، مُشددًا على أن ظاهرة التجنيس تنتهي بالولاء والانتماء فقط، وهناك من يستهدف مواهب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لتجنيسهم.

وأضاف وزير الرياضة، أن المؤسسة العسكرية ووزارة التربية والتعليم من خلال المدارس والجامعات يساهموا بشكل كبير في صناعة الأبطال، وسيتم مضاعفة المكافآت في الأولمبياد 3 مرات، والميدالية الذهبية في طوكيو مكافأتها مليون جنيه وزادت بمقدار نصف مليون، كما ارتفعت مكافأة الميدالية الذهبية في باريس لتصبح 3 ملايين جنيه.

محمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة رفضا التجنيس مقابل ملايين الدولارات

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن محمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة وغيرهما من الأبطال رفضوا التجنيس مقابل ملايين الدولارات، مؤكدًا أن الاتحادات الرياضية مسؤوليتها إدارية فنية بحتة.