حملة مكبرة لإزالة مخلفات الترع بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع مخلفات الترع والقمامة بعددا من الطرق والشوارع التابعة للمجالس القروية بالمركز.

الحملات تأتى بناءاً على توجيهات، أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، لجميع رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف أعمال النظافة بالطريق العامة والفرعية وجواتب الارصفة وازالة جميع الاشغالات ، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمدينة والقرى التوابع ولخلق جو بيئى نظيف، ورفع جميع المخلفات.

وفى نفس السياق، أوضح رئيس مجلس المدينة، أن حملات اليوم أسفرت على رفع كمية كبيرة من القمامة والأتربة من جوانب الطرق ومدخل القرى والمدينة ورفع نقاط تجمع القمامة ومخلفات تطهير الترع بالاضافة الى استكمال تطهير بعض الترع بكافة أنحاء المدينة و القرى التوبع ، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية والمدينة.

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى ، مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.