الرئيس الأمريكي يُهدد بفرض عقوبات قوية على أوغندا

هدد الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، بفرض عقوبات قوية على “أوغندا”، وتضييق نطاق التعاون فيما يخص المساعدات والاستثمارات، مُنددًا بالقانون المُناهض للمثليين الذي أقرته.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين، جاء في بيان الرئيس الأمريكي أن "إصدار قانون مُكافحة المثلية في أوغندا يُشكل انتهاكًا مأسويًا لحقوق الإنسان العالمية".

وقال بايدن إنه طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يُجري تقييمًا لتداعيات القانون على "كل أوجه الالتزام الأمريكي تجاه أوغندا"، بما في ذلك خدمات الإغاثة، وغيرها من المساعدات والاستثمارات.

وأضاف أن الإدارة ستدرس أيضًا فرض عقوبات على أوغندا ومنع الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان أو فساد في أوغندا من دخول الأراضي الأمريكية.

مشروع قانون مُكافحة المثلية:

ووقع الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، على مشروع قانون مُكافحة المثلية، ليُصبح قانونًا بعد التعديلات التي تم تبنيها، لجعله أكثر صرامة.

كما أكدت رئيسة البرلمان الأوغندي، أنيتا أمبين، أن "الرئيس موسيفيني نفذ ولايته الدستورية على النحو المنصوص عليه في المادة 91 (3) (أ) من دستور عام 1995 - ووافق على قانون مُكافحة المثلية الجنسية لعام 2023".

وتابعت: "لقد وقفنا بقوة للدفاع عن ثقافة وقيم وتطلعات شعبنا وفقًا للهدفين 19 و24 من أهدافنا الوطنية والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة".

اجتماع بايدن مع رئيس مجلس النواب الأمريكي:

من ناحية أخرى، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا "مُثمرًا" مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لكن من دون أن يتوصلا بعد إلى اتفاق حول أزمة "سقف الدين"، قبل 10 أيام من الموعد النهائي المُحدد.

وقال بايدن في بيان "لقد انتهيت لتوي من اجتماع مثمر" مع زعيم المُعارضة الجمهورية، داعيًا إلى إجراء مُفاوضات "بحُسن نية" للتوصل إلى اتفاق.

وأقر بايدن باستمرار الخلافات التي يتعين على فريقيهما التفاوضيين حلها خلال بضعة أيام فقط.

وعقب اجتماعهما الثنائي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال مكارثي للصحافيين "لقد شعرت أننا أجرينا مُحادثات بناءة. ليس لدينا اتفاق بعد، لكنني شعرت أن النقاش كان بناء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي".

وأضاف أن الأجواء التي سادت الاجتماع هذا المساء "كانت أفضل من كل المرات السابقة"، مُعترفًا في الوقت ذاته بوجود اختلافات جوهرية بينهما بشأن رفع سقف الدين العام.

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين جددت الاثنين التحذير من أنه من "المُرجح جدًا" أن تنفد أموال الخزينة العامة بعد الأول من يونيو.