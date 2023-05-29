انقلاب قارب سياحي يُنهي حياة 4 أشخاص

توفي أربعة أشخاص، بعد انقلاب قارب يقل سائحين في بحيرة “ماجوري الإيطالية”، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي مفقودين، وأدت عاصفة قوية إلى وقوع الحادث.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "انسا" الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، أن قاربًا سياحيًا، على متنه نحو 24 شخصًا (من جنسيات مختلفة من بينها إيطالية وألمانية وبريطانية)، انقلب مساء أمس الأحد بسبب هبوب رياح بصورة مُفاجئة، وقد تم إنقاذ 20 شخصًا.

ووفقًا لرئيس منطقة لومباردي، أتيليو فونتانا، استأجر السائحين المركب الشراعي الذي يبلغ طوله 16 مترًا.

انقلاب قارب في الطرف الجنوبي من البحيرة:

وقالت فرقة الإطفاء في البداية، إنه تم انتشال ثلاث جُثث،بعد انقلاب قارب في الطرف الجنوبي من البحيرة بالقرب من بلدة ليسانزا، على بُعد حوالي 50 كيلومترًا شمال غرب ميلانو.

وفي وقت لاحق، ذكرت أنه تم العثور على الجثة الرابعة على عُمق 16 مترًا بالقرب من حطام القارب، مُضيفة أنه لا يعتقد أن هناك أشخاصا مفقودين آخرين.

من ناحية أخرى، صرح رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين في روسيا، بأن كبرى الشركات الحكومية الإيطالية، التي تُنشط في قطاع الطاقة، اضطرت إلى مُغادرة روسيا، علمًا أنها تكبدت خسائر كبيرة.

وقال المسؤول في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين: "الشركات الكبيرة المملوكة للدولة العاملة في قطاع الطاقة في إيطاليا والمُرتبطة على وجه الخصوص، بصناعة الطاقة الكهربائية مع "نوفاتيك" و"روس نفط" أُجبرت على مُغادرة روسيا بحكم الأمر الواقع. بتعبير أدق تم إجبارها على المُغادرة، حيث تريد روما الرسمية أن تبدو جيدة في عيون أوروبا والولايات المتحدة".

وأضاف أن "هذه الشركات الإيطالية عند مُغادرتها خسرت عقودًا بمليارات الدولارات، وأُجبرت على بيع كل شيء في روسيا حرفيًا مقابل فلس واحد".

وكمثال على ذلك أشار المسؤول إلى أن شركة إيطالية تُقدر قيمتها ببضعة مليارات يورو إثر مُغادرتها السوق الروسية اضطرت لبيع كل شيء مقابل 170 مليون يورو.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، واضطرت شركات غربية في ظل الضغوطات إلى مُغادرة السوق الروسية.

من جهتها، أكدت موسكو أن الفراغ الذي أحدثه مُغادرة شركات غربية السوق الروسية لن يبقى إلى الأبد، وبل الفعل بدأت شركات روسية ومن دول صديقة تُملىء الفضاء الجديد.