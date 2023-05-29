الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

المشدد لفتاة سرقت شاب بعد استدراجه لسهرة حمراء بأكتوبر

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة سيدة وآخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة سيارة شاب بالإكراه وسلاحه الناري، عقب استدراجه في أكتوبر. 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت فتاة من الإيقاع بشاب عبر رسائل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة قضاء سهرة حمراء، ولكنها دست له مخدر في العصير، ليفاجأ بسرقة مفاتيح سيارته وسلاحه الناري، ليتبين أن الفتاة «ح.أ.م» سرقت كل متعلقاته.

وتمكنت قوة أمنية من تتبع حساب المتهمة وتبين أن آخرين ساعدوها في مخططها، وتم القبض على المتهمين.

 


 

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