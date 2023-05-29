المشدد لفتاة سرقت شاب بعد استدراجه لسهرة حمراء بأكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة سيدة وآخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة سيارة شاب بالإكراه وسلاحه الناري، عقب استدراجه في أكتوبر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت فتاة من الإيقاع بشاب عبر رسائل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة قضاء سهرة حمراء، ولكنها دست له مخدر في العصير، ليفاجأ بسرقة مفاتيح سيارته وسلاحه الناري، ليتبين أن الفتاة «ح.أ.م» سرقت كل متعلقاته.

وتمكنت قوة أمنية من تتبع حساب المتهمة وتبين أن آخرين ساعدوها في مخططها، وتم القبض على المتهمين.



