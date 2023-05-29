تامر أمين يعتذر لزاهي حواس على الهواء (فيديو)

اعترف الإعلامي تامر أمين، بخطئه في الهجوم على الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، بسبب التعاقد مع المنصة التي أذاعت فيلم «كليوباترا» وما تضمنه من تزييف للحقائق، موضحا أن “حواس” تواصل معه وأوضح له الحقيقة..

وقال تامر أمين خلال برنامجه «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «أخطأت عندما تلقيت صياغة خبر يفيد أن الدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري، تعاقدا مع منصة نتفليكس الأمريكية، على تصوير فيلم جديد يتم بثه في شهر يوليو المقبل اسمه (المجهول)، يتناول رحلة البحث عن الهرم المفقود».

الفيلم الذي تطرحه «نتفليكس» تم تصويره منذ حوالي عام ونصف

وأوضح تامر أمين أن «حواس» صرح بأن الفيلم الذي تطرحه «نتفليكس» في 3 يوليو، تم تصويره منذ حوالي عام ونصف، وليس تعاقدًا جديدًا بعد صدور فيلم «كليوباترا»، مؤكدًا أن الوزير الأسبق تقبل الاعتذار بمنتهى الاحترام.

ولفت إلى أنهما دخلا في سجال حول إمكانية الظهور في أي عمل جديد لـ«نتفليكس»، مضيفًا: «الدكتور زاهي قال لي: حتى لو اعترضت وانتقدت نتفليكس بسبب تزوير الحقائق، لو عملت حاجة بكرة صح ممكن أشترك فيها، أنا مليش علاقة بالجهة والكيان والمنصة، لكن لي علاقة بالمنتج، لو المنتج كويس أشترك فيه».

وتابع تامر أمين : «مدرسة تحترم وهناك الكثير من أتباع تلك المدرسة ويؤمنون بها، لكن مدرستي مختلفة، اللي أتقرص منه مرة مقربش منه بالمرة، والمنصة التي تقدم حاجة مغرضة به تزييف للتاريخ لا أثق فيها».

حقيقة إيقاف حساب زاهي حواس على «تويتر»

ونفى تامر أمين ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف حساب عالم المصريات زاهي حواس على «تويتر»؛ بسبب إحيائه لندوة قوية أمس الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية، هاجم فيها الغرب والاعتداء على الحضارة المصرية.

وأكد أنه تواصل اليوم مع الدكتور زاهي حواس وفريقه المعاون، الذي نفى ما يتردد جملة وتفصيلًا، مختمًا: «أكد أنه غير موقوف، وأن حساباته على كل مواقع التواصل الاجتماعي تسير على ما يرام»

وقال علي أبو دشيش المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، إن الحساب الخاص بالدكتور زاهي حواس على تويتر لم يغلق، كما أشيع على السوشيال ميديا.

وأوضح أبو دشيش، في بيان له مساء اليوم الاثنين، أن جميع الحسابات الخاصة بعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس تعمل.

وأكد أبودشيش، أن الدكتور زاهي حواس يلقي محاضرات عن الاكتشافات الأثرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث فيها عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر أبرزها مقبرة ميسي والمدينة الذهبية والبحث عن هرم الملك حوني.

وألقى الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية بمدينة كولومبوس بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد.

وتحدث عالم الآثار المصرية، عن اكتشاف مقبرة ميسي وعن المومياء الذهبية في منطقة جسر المدير بسقارة والبحث عن هرم الملك حوني، موضحًا: تفاصيل اكتشافاته بجوار هرم الملك تتي بسقارة، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، وبلطة من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وبيّن حواس خلال المحاضرة، أهمية المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.