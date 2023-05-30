جهاز تعمير سيناء ينتهي من أعمال الرصف بالإسماعيلية

قام جهاز تعمير سيناء، اليوم الاثنين، بالانتهاء من أعمال رصف وتطوير مناطق المسرح الروماني ، المستشفى العام "المجمع الطبي" ، وعمارات التخطيط العمراني، بإجمالي عدد ٤ شوارع بمنطقة التمليك بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

الجدير بالذكر ، ان الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، قامت برفع و إزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات بالمنطقة، لتمهيد الشوارع لبدء عمليات الرصف و التطوير.

و جاءت تلك الأعمال بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، واستشاري التخطيط المروري.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تطوير ورصف كافة الطرق والشوارع بمحافظة الإسماعيلية، لتوفير الراحة للمواطنين وتسهيل حركة السيارات والمواطنين.