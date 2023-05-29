الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاجل.. رفع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين مصر وتركيا

الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسى وأردوغان

وأجرى السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي، ومن جانبه أعرب أردوغان عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من السيد الرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

 

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