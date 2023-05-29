الدنمارك تدعم أوكرانيا بمساعدات إضافية ضخمة

قررت “الدنمارك” تقديم مساعدات إضافية ضخمة لأوكرانيا قدرها نحو 2.4 مليار يورو، عبر صندوق يهدف خصوصًا إلى الحصول على مُعدات عسكرية، حسبما أفادت رئيسة وزراء الدنمارك، “ميتي فريدريكسن”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاثنين، قالت فريدريكسن في مقابلة مع تلفزيون "أر دي" العام: "الأزمة الأوكرانية في مرحلة دقيقة للغاية مع وجود وضع خطير، وبالتالي كييف بحاجة لكل دعم مُمكن".

وأضافت: "يحتاج الأوكرانيون الآن إلى أسلحتنا ودعمنا، لذا فالأمر مُلح".

كما أعلنت حكومة الدنمارك في مارس الماضي، أنها ستُنشىء صندوقًا بقيمة 7 مليارات كرونة أي قرابة 950 مليون يورو، لمساعدة أوكرانيا هذا العام، وذلك بعد اتفاق في هذا الشأن بين جميع أحزاب البرلمان تقريبًا في عام 2023.

الدول الغربية التي تُزود أوكرانيا بالأسلحة:

وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، الدول الغربية التي تُزود أوكرانيا بالأسلحة، من أنها تتورط أكثر فأكثر في النزاع، وأكد أن ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف، لا يُمكنه بتاتا تغيير الوضع بشكل أساسي في ساحات القتال.

كما أعلنت موسكو أن أي شحنات تحتوي على الأسلحة لأوكرانيا ستُصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

الدنمارك

من ناحية أخرى، طالبت السُلطات الأوكرانية السويد، النظر في إمكانية إمداد قوات كييف بمُقاتلات "غريبن" السويدية.

وأجرى رئيس البرلمان الأوكراني "رادا" رسلان ستيفانتشوك، خلال زيارته لستوكهولم، مُحادثات مع وزير الخارجية السويدي يان كنوتسون، تناولت تنفيذ أوكرانيا لتوصيات المفوضية الأوروبية، لعضوية الاتحاد الأوروبي، وشكره خلالها على الدعم السويدي لاوكرانيا.

وكتب ستيفانتشوك عبر "تلجرام": "بحثت خلال اجتماعي بوزير الخارجية السويدي يان كنوتسون، إمكانية إمداد كييف بطائرات الجيل الرابع، كما دعوتهم للنظر في مسألة تزويدنا بطائرات "غريبن" سويدية الصنع".

وصرح وزير الدفاع السويدي بول جونسون، في وقت سابق، بأن السويد لا تنوي تسليم مُقاتلات "غريبن" لأوكرانيا.

من جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المُضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطًا مباشرًا في الحرب ضد روسيا.

وقد اعتبر الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانديكين، أن تحرير أرتيوموفسك ضربة معنوية للتشكيلات العسكرية الأوكرانية والإيديولوجيين الأوكرانيين.