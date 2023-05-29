معاينة الطرق تمهيدا لرصفها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم

قام المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا يرافقه المهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق بالفيوم، بمعاينة عددا من الطرق المزمع رصفها خلال الفترة القادمة.

خلال الجولة الميدانية تمت معاينة طريق ابوالنور تادرس بطول 2 كيلو متر وطريق ابوالنور القاسمية بطول 2 كيلو متر استعدادا للرصف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز اطسا.

جاء ذلك بحضور مسئولي الوحدات المحلية القروية التي يقع بها الطرق، بالإضافة إلى مهندسي جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومهندسي الشركة المسند اليها أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بشأن سرعة انتهاء أعمال البنيه التحيه بالطرق الرئيسية وعمل محاضر تنسيقيه للبدء في أعمال الرصف بشكل فوري، وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لأعمال الرصف.

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا خلال معاينة الطرق على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة رفع كفاءة الطرق وإزالة أي إشغالات تسهيلًا لأعمال الشركة المنفذة للرصف.

وأكد رئيس المركز على مهندسي الشركة المسند اليها اعمال الرصف بسرعة البدء في أعمال الرصف للطرق وذلك لتسهيل الحركة والمرور على المواطنين.

متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بإطسا

عقب الجولة تفقد رئيس المركز مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها ضمن قطاع تحسين البيئة وانشاءات وعمل التكاسي والتغطية على المجاري المائية والترع، لتنفيذ أعمال توسعة الطرق والشوارع.

حيث تفقد رئيس المركز ومرافقيه استكمال أعمال تغطية بحر القيلمون بمدخل قرية دفنو ومدينة اطسا والذي يعد الطريق البديل والرئيسي لمدينة اطسا وذلك لخلق متنفس مروري لمدينة اطسا، بالاضافة الى شارع ابوبكر الصديق ولمنع تراكم القمامة والمخلفات بالمجرى المائي وحفاظا على البيئة ويعتبر الطريق حيوي لربط الطريق مع الطرق الرئيسية، وشارع عمر بن الخطاب المؤدي إلى جميع المصالح الحكومية بمدينة اطسا وطريق حجز دفنو وطريق قلهانه.

وأكد رئيس المركز، على مسئولي شركات المرافق بالالتزام بالمحاضر التنسيقية فيما بينها، مع اختيار مسارات بديلة لتنفيذ أية مستجدات بأعمال شبكات المرافق بالطرق المزمع رصفها، موجهاً مسئولي شركات المرافق، بمراجعة محاضر التنسيق النهائية بشأن أعمالها بالطرق المزمع رفع كفاءتها للبدء في أعمال رصفها.

ووجه “فراج”، مسئولي شركة مسئولي مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المنفذة لأعمال الرصف، بتحديد كافة الاحتياجات والمطالب المتعلقة بشأن رصف الطرق بالمنطقة، موجها بسرعة تنفيذ أعمال الرصف بالطرق التى تم إنهاء أعمال شبكات المرافق بها، وتوفير خامات ومكونات الرصف للبدء في الأعمال.