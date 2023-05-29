عصام عبد الفتاح يفتح النارعلى أخطاء التحكيم وفيريرا

انتقد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري السابق، فيتورميلو بيريرا بسبب تكرار أخطاء الحكام في الدوري المصري رغم دخوله المراحل النهائية من المسابقة.

وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات تليفزيونية: فيتور ميلو بيريرا يكرر نفس أخطاء مارك كلاتنبرج وهذه الأخطاء واضحة للجميع نافيًا توجيه هجوم لشخص البرتغالي خاصة أنه أكد أكثر من مرة أنه لن يعمل في التحكيم المصري.

وأضاف: إذا لم يتم إصلاح التحكيم المصري من قبل اتحاد الكرة، وإذا لم يقم الاتحاد بتوفيرمحاضرات فنية للحكام، ستكون هناك أخطاء وكوارث متعددة ومتواصلة.