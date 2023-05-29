وزير الرياضة يدعم الحضور الجماهيري الكامل لمباراة الأهلي والوداد (فيديو)

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرياضة المصرية ينالها التطوير بشكل غير تقليدي في الجمهورية الجديدة، معقبا: "لا بد أن نثق في ذاتنا وخطواتنا ولا نسمح لأحد بتشويه ذلك".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الإثنين: "الرئيس السيسي قال إن مصر دولة العلم والعمل والحلم والأمل"، معقبا: "أنا مسؤول عن خدمة بلدي لفترة زمنية وستنتهي وأرغب أن أترك خطة عملية للمستقبل".

مساندة الأهلي أمام الوداد

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الأهلي يمثل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا نه يساند ويدعم الأهلي في طلبه بالسماح للحضور الجماهير بسعة الاستاد في مباراته أمام الوداد، وتحدث مع رئيس النادي، محمود الخطيب في دور مجلس إدارة الأهلي لتوعية وتوجيه جماهيره بالتشجيع المثالي.



و أكد الاعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت أنه حتى الآن لم يصدر أى خطاب رسمي من الجهات الأمنية إلى وزارة الشباب والرياضة بحضور 20 ألف متفرج في مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

موقف الحضور الجماهيري في مباراة الوداد المغربي



وقال شوبير أن كل ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن حضور 20 ألف متفرج فقط لمباراة الأهلى والوداد لا أساس له من الصحة.

وواصل شوبير تصريحاته قائلًا" الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والوداد المغربي لن يقل عن 40 ألف متفرج أن لم يكن الساعة الكاملة لمباراة لاستاد القاهرة الدولي والتى تقدر بنحو 70 ألف متفرج.

وتقام مباراة الأهلى والوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة إياب الدور النهائي بين الأهلى والوداد المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 11 يونيو المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

وتذاع مباراتى الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا المغربي على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم تحكيم مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR

كما اختار الكاف الأثيوبي باملاك تيسيما حكمًا لـ إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على مُركب محمد الخامس بين الأهلي والوداد المغربي.

وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.