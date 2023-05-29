أطباء يكشفون مفاجأة صادمة يسببها الموز

حذر مجموعة أطباء من أن تناول الموز قد يُخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف، على الرغم من احتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والمعادن المهمة لصحة الجسم.

تأثير الموز على مستويات الكوليسترول في الجسم

ووفقًا لما نشره موقع health.الطبي، أكد الأطباء أن الموز، غني بالألياف، مثل الأطعمة النباتية التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان أكثر من الألياف غير القابلة للذوبان، وتعتبر الفاصوليا والموز والشوفان والشعير والتفاح والكمثرى من أفضل مصادر الألياف القابلة للذوبان، وأظهرت الدراسات أن زيادة محتوى الألياف من خلال تضمين الفواكه مثل الموز يمكن أن يقوى جهاز المناعة.

تأثير الموز على مستويات الكوليسترول في الجسم

والكوليسترول ضروري بكميات صغيرة لإنتاج الهرمونات والصفراء وفيتامين د، ويصنع الكبد كل الكوليسترول الذي يحتاجه الجسم، وبالتالي لا ينصح بتناول كميات زائدة من الكوليسترول الغذائي، والأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، خاصة الدهون الحيوانية، ترفع نوعًا واحدًا من الكوليسترول، البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكوليسترول "الضار".

ومع ذلك، عندما يصل هذا البروتين الدهني منخفض الكثافة إلى مستوى مفرط فى مجرى الدم، فإنه يبدأ تكوين الترسبات على جدران الشرايين، وتعمل هذه اللوحات على إبطاء تدفق الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وأوصى الأطباء بتناول الموز نظرًا لأنه من أفضل الفواكه وأكثرها توفراً، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التى تساعد على إنقاص الوزن، والهضم، وموازنة الكوليسترول لتحسين صحة القلب، وتساعد الألياف في تقليل الالتهاب وضغط الدم وإدارة مستويات الكوليسترول.