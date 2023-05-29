وكيل صحة الشرقية يطمئن على سير العمل بمستشفى حميات الزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مسائية على مستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة، وذلك بعد رفع كفاءة أعمال الكهرباء بالمستشفى، وتشغيل مولد كهربائي جديد، بعد دعمه من وزارة الصحة بقدرة ٣٥٠ ك.ف.أ.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.

وحضر وكيل الوزارة مناورة لتشغيل المولد الجديد بعد فصل التيار الكهربائي، وأطمئن على كافة التوصيلات، وكفاءة عمل المولد، والذي يأتي تزامناً مع أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى، وما يتبع ذلك من زيادة الأحمال داخل الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفى، ليعمل المولد الجديد على تشغيل الأقسام المختلفة بالمستشفى وخاصة الحرجة منها عند انقطاع التيار الكهربائي لعدم تأثر الخدمة الطبية.

ويأتي ذلك ضمن ٤ مولدات تم دعمها من الوزارة بذات القدرة لتوزيعها على مستشفيات "الإبراهيمية المركزي، أبوحماد المركزي، حميات فاقوس، حميات الزقازيق".

وتفقد الدكتور هشام مسعود أيضا أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحميات، والوقوف على نسب الإنجاز بها، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

ولفت إلى إنه تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، تتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.