خيسوس يدخل دائرة المرشحين لتدريب منتخب السعودية

دخل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، قائمة المرشحين لتدريب منتخب السعودية خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي هيرفي رينارد.

ورحل هيرفي رينارد عن السعودية باتفاق ودي بين الطرفين بعد أشهر قليلة من نهائيات كأس العالم 2022، ليتولى رينارد تدريب منتخب السيدات الفرنسي.

ويتولى خيسوس تدريب نادي فنار بخشة التركي لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم لديه رغبة لاستقدام المدرب البرتغالي، وفقا لما ذكرته جريدة “اليوم” السعودية، أن جورجي جيسوس يمتلك عرضا بالملايين من أجل تدريب المنتخب السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وخاض خيسوس فترة تدريبية في السعودية مع نادي الهلال في عام 2018 حتى 2019 ما يعني أنه يعرف الكرة السعودية عن كثب.

مدرب جديد

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، يدرس عدة سير ذاتية عالمية في الفترة الأخيرة، من أجل الاستقرار على مدرب جديد لقيادة الصقور في الفترة المقبلة من بينهم تيتي، مدرب البرازيلي السابق وانطونيو كونتي، مدرب توتنهام السابق وزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق.

ومنحت رئاسة اتحاد الكرة السعودي لـ" ياسر المسحل"، لفترة رئاسية جديدة، لمدة 4 سنوات قادمة، فيما تحدث عن ملف مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشيرا الى انه ليس سعوديًا، وسيكشف عن هويته خلال شهر يونيو المقبل.

وسيخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم مباراة تحضيرية استعدادا لبطولة كأس أسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

ويعد منتخب السعودية من المنتخبات التى حظيت على تحقيق أرقاما مميزة في القارة حيث حقق كأس أسيا ثلاث نسخ أعوام 1984، 1988، 1996 ، بالاضافة الى تحقيق الرقم القياسي كأكثر منتخب وصل لنهائي كأس أسيا برصيد 6 مرات.