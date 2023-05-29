وزير ألماني يدعو لتغيير مسار بلاده السياسي تجاه تركيا بعد فوز أردوغان

دعا وزير الأغذية والزراعة الألماني، “جيم أوزدمير”، بلاده لتغيير مسارها السياسي تجاه تركيا بشكل جذري، بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين، قال الوزير الألماني ذو الأصول التركية في حديثة للصحفيين: " نقطة التحول التي جاءت أخيرًا في العلاقات مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، مطلوبة الآن في إطار العلاقات مع القومية التركية المُتطرفة وفي العلاقات مع الأصولية".

وتابع: "سيكون لإعادة انتخاب أردوغان رئيسًا لتركيا عواقب ملموسة على المجتمع الألماني، وذلك لأن العديد من أئمة الدين العالميين في ألمانيا مُرسلون من قِبل السُلطات الدينية التركية".

ألمانيا

ويعتقد أوزدمير أن "برلين بحاجة لبحث العواقب التي ستترتب عن إرسال السُلطات الدينية التركية لجيل جديد من الأئمة الأكثر قومية، وأكثر أصولية دينية، وما سيكون له تأثير كبير على الأطفال في ألمانيا".

وبعد فوز أردوغان في الجولة الانتخابية الرئاسية الثانية، انتقد أوزدمير عبر "تويتر" جميع الأتراك القاطنين في ألمانيا المُؤيدين لأردوغان.

احتفال أنصار أردوغان:

وكتب في تغريدته: "اتخذت تركيا خيارها، وأنا مُهتم بما يحدث في ألمانيا، حيث يحتفل أنصار أردوغان، الغير مسؤولين عن عواقب اختيارهم، الناس في تركيا سوف يجيبون عنهم: الفقر وانعدام الحرية، إنهم غاضبون بشكل مُبرر، ونحن بحاجة للحديث عن هذا".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

من ناحية أخرى، رفض مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان مشترك، اعتبار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت أمس الأحد بأنها " حُرة ونزيهة".

وقالت رئيسة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرح كريمي: " في الوضع الصعب الذي نحن فيه في تركيا، ولكن مع ارتفاع نسبة الاقبال وإدراك أنه كان أمام الناس خيار بين البدائل السياسية الحقيقية، سيكون من قصر النظر القول إن الانتخابات كانت حُرة أو نزيهة".

وأشارت إلى ضرورة مُراعاة تعليقات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول ما اسمته التغطية "المُتحيزة" للانتخابات في وسائل الإعلام، وعدم وصول المُعارضة إلى وسائل الإعلام.