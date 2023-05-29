منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تصف انتخابات تركيا بـ "غير نزيهة"

وصفت “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت أمس الأحد، وفاز فيها “رجب طيب أردوغان” على مُنافسه كمال أوغلو بأنها غير حُرة ونزيهة، جاء ذلك في بيان مُشترك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، قالت رئيسة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرح كريمي: " في الوضع الصعب الذي نحن فيه في تركيا، ولكن مع ارتفاع نسبة الاقبال وإدراك أنه كان أمام الناس خيار بين البدائل السياسية الحقيقية، سيكون من قصر النظر القول إن الانتخابات كانت حُرة أو نزيهة".

وأشارت إلى ضرورة مُراعاة تعليقات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول ما اسمته التغطية "المُتحيزة" للانتخابات في وسائل الإعلام، وعدم وصول المُعارضة إلى وسائل الإعلام.

من جانبه، قال رئيس بعثة مُراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فرانك شوابي: "من الصعب وصف عملية مُعقدة كالانتخابات بكلمة أو اثنيتن، إذا سألت أولادي: عندما يلعب فريقًا كرة قدم، وأحد هذين الفريقين يمتلك أحذية والآخر لا، هل سيكون هذا عادلاً أم لا؟، لا أعرف، الأمر ليس سهلًا، كان علينا تقييم الكثير من الجوانب، ولا نُريد اختزال هذا التقييم في كلمة أو كلمتين".

انتخابات تركيا

وأشار الى أن الجولة الثانية من التصويت جرت في ظروف "لم تكن دائمًا مُطابقة لشروط إجراء انتخابات ديمقراطية".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بداية "مئوية تركيا" أو "قرن تركيا".

تغريدة أردوغان عبر تويتر:

ونشر أردوغان تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "مع النصر التركي العظيم، دع مئوية تركيا تبدأ".

هذا وتحتفل الجمهورية التركية هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسها.

ووجه أردوغان مساء الأحد، خطابا لمُناصريه من مدينة اسطنبول، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

وأضاف: "نحن عُشاق اسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

وتابع: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالاً ديمقراطيًا بين عيدين مُباركين، أشكر شعبي الذي مكنني من فُرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمُدة 5 سنوات قادمة".