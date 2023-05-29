نائب محافظ بني سويف يتفقد مستجدات مشرعات حياة كريمة بقرى ناصر

زار اليوم الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ مركز ناصر لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة وذلك بحضور العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة على يوسف رئيس مركز ناصر

وخلال الزيارة تفقد نائب المحافظ مستجدات الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات المبادرة بقرى وتوابع الوحدة المحلية لقرية الحمام فى المرافق الخدمية والحيوية المختلفة فى قطاعات:مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتضامن والشباب والرياضة والكهرباء والزراعة ومشروعات التنمية المحلية المتعلقة بالمواقف العمومية للسيارات والأسواق ونقاط الإطفاء وغيرها من المرافق

حيث أشار نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة إلى توجيهات المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بمشروعات المبادرة التى تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية لافتا إلى تكليفات رئاسة الوزراء باستمرار متابعة المشروع، الذى يستهدف إحداث تطوير فى كل التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة لإحداث نقلة كبيرة فى جميع الخدمات وكل القطاعات

كان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قد وجه بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على الموقف التنفيذى وتذليل المعوقات أولا بأول لتسريع وتيرة العمل

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