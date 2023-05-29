تيتي على رأس المرشحين لتدريب النصر السعودي

فتح مسؤولو نادي النصر السعودي خط اتصال مع المدرب البرازيلي تيتي، لقيادة صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويتولى المدرب الكرواتي دينكو إيليتيشيتش قيادة النصر بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم، بعد إثالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا في منتصف الموسم لتراجع النتائج.

ويبحث النصر السعودي عن اسم كبير في عالم التدريب يتناسب مع طموحات الفريق في الموسم المقبل في ظل سعي إدارة النادي للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل.

بدأت إدارة نادي النصر مؤخرا مفاوضاتها مع تيتي من أجل إقناعه بتولي تدريب الفريق في الموسم القادم، في ظل رغبة تيتي خوض تجربة جديدة، بعد رحيله عن منتخب البرازيل عقب مونديال قطر، ديسمبر الماضي.

وترى إدارة نادي النصر أن تيتي هو الخيار المثالي لتدريب الفريق في الموسم المقبل، بفضل خبراته الكبيرة السابقة وتعامله الجيد مع النجوم الكبار.

تتويج الاتحاد

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، ما يتيح مشاركة ممثل عن الدولة المستضيفة والذي سيكون نادي الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد نادي الاتحاد السعودي هو ثالث الأندية التي تأكد مشاركتها في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا.