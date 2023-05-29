البرلمان الأوكراني يُصادق على مشروع عقوبات ضد إيران

صادق “النواب الأوكرانيون” على مشروع عقوبات ضد “جمهورية إيران”، المُتهمة من قِبل كييف بتزويد موسكو بأسلحة تستخدمها في عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاثنين، قال البرلمان الأوكراني على موقعه إن "هذا القرار يُوائم بين العقوبات الأوكرانية وما يقوم به مُجمل العالم المُتحضر على طريق العزل الكامل لإيران".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طرح على البرلمان مشروع قرار بشأن فرض عقوبات على جمهورية إيران الإسلامية لمُدة 50 عامًا، بذريعة إمداد طهران لروسيا بالأسلحة.

ويقترح القرار حظر العلاقات التجارية ونقل المواطنين والبضائع والاستثمارات في الاقتصاد الإيراني وسحب ودائع واستثمارات الشركات الإيرانية والمواطنين من أوكرانيا، كما يحظر نقل التكنولوجيا وأي ملكية فكرية.

إرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا:

من ناحية أخرى، نددت وزارة الخارجية الإيرانية، بادعاءات كييف المُتواصلة حول إرسال طهران طائرات مسيرة إلى روسيا، مُشددة على أن نظام كييف يتجنب الدخول في مُباحثات حول صحة هذه المزاعم.

البرلمان الأوكراني

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، في بيان السبت، إن "التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام وعرض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها واعتبرها بلا قيمة".

وأكد كنعاني أن "الجانب الأوكراني يتجنب الدخول في مُفاوضات مع الخبراء الإيرانيين لبحث صحة هذه المزاعم، ما يُؤكد وجود أهداف ودوافع سياسية محددة وراء هذه الاتهامات ضد إيران".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية لإنهائها في أقرب وقت مُمكن، وعلى استعداد للمساعدة في لتحقيق ذلك".

كما نوه كنعاني بأن "تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد إيران ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المُناهض لإيران، ويتم بهدف اجتذاب أكبر قدر مُمكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية".

استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا:

واعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه يجب على الغرب تشجيع أوكرانيا لتقديم أدلة مُوثقة حول مزاعمها بشأن استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

وفي محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد أمير عبد اللهيان استعداده لمواصلة الجهود لتحقيق السلام في زيارته المقبلة إلى موسكو.

إيران

وتابع: "على الغرب بدلاً من تكرار الاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران تشجيع أوكرانيا على تقديم أدلة مُوثقة في الاجتماع الرسمي للوفود السياسية والعسكرية للبلدين وجعل الحوار الرسمي بديلاً لاطلاق الاتهامات العديمة الاساس والمُكررة وان تُلاحظ أن إيران وقفت على الدوام مع السلام وليس مع الحرب"، حيث عقد الوفدان السياسي والعسكري لإيران وأوكرانيا اجتماعًا في عمان، لكن الوفد الأوكراني لم يُقدم أدلة مُوثقة على ادعاء استخدام روسيا طائرات مسيرات إيرانية في أوكرانيا، في حين أعلنت طهران عن استعدادها لعقد اجتماع آخر مع أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أوضح أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير على المسار الصحيح.