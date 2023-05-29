اصطدام طائرتين وسط صحراء تونس (فيديو)

اصطدام مروع بين طائرتين في صحراء تونس يؤدي لسقوط ضحيتين ومصابين، وسط غموض تسعى السلطات إلى فك شفراته.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني التونسي معز تريعة، إن الحادث نجم عن اصطدام طائرتين خلال مسابقة للطائرات الخفيفة في منطقة توزر جنوب تونس والتي يزورها آلاف السائحين كل عام للاستمتاع بتضاريسها الصحراوية.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني التونسي، أمس الأحد، إن مواطنين فرنسيين قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح في اصطدام طائرتين خفيفتين خلال مسابقة سياحية بطائرة خفيفة في ولاية توزر (جنوب) التونسية.

مقتل وإصابة 4 سياح

ونوه معز تريعة، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في منطقة "نهر جريد" القريبة، إلى أن "الحادث وقع يوم السبت وأسفر عن مقتل فرنسيين اثنين وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف المتحدث: "وجدنا أول طائرة خفيفة بها جثث متفحمة لشخصين بداخلها بعد أن اشتعلت فيها النيران بشكل كامل، وعلى بعد حوالي ثلاثة كيلومترات وجدنا الطائرة الثانية بداخلها شخصان مصابان بجروح طفيفة"، وتراوح عمر الضحايا بين 78 و 55 عامًا.



من جهته أكد نزار اسكندر المتحدث الرسمي باسم محكمة توزر لوكالة فرانس برس أنه تم فتح تحقيق "لتحديد السبب الرئيسي للحادث".



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