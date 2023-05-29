تخفيضات ضريبية لمدة 20 عامًا في السعودية

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الإثنين، تخفيضات ضريبية لمدة 20 عامًا، ليستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل، وفق لما ذكرته صحيفة عكاظ.

أشار الوزير على هامش منتدى "الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة"، إلى أن السعودية ستقدم تخفيضًا ضريبيًّا لمدة 20 عامًا، وإعفاء دائمًا من ضريبة القيمة المضافة على المعاملات بين الكيانات داخل المناطق الخاصة، أو بين المناطق الخاصة المختلفة.

لفت إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي حصلت على 3 تصنيفات إيجابية خلال 2023، وفق صحيفة الاقتصادية.

يذكر أن الوزير صرح، الخميس بالماضي، أن منطقة الخليج لديها خطط استثمارية وأعمال مستمرة متوقعًا المزيد من الجهود في الاستثمار بالبنية التحتية.

أضاف، أن السعودية شهدت في الفترة السابقة نموًّا سريعًا في اقتصادها، مع التحول الكبير في الاقتصاد، فيما زاد اقتصاد النفط بمعدل 5.3 في المئة، بينما وصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 30 في المئة.