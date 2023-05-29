الشباب تنظم جولة سياحية ترويجية لرياضات المحركات بشرم الشيخ.. صور

نظمت وزارة الشباب والرياضة، جولة ترويجية سياحية لرياضات المحركات، ضمن سلسلة الجولات الترويجية بالمدن السياحية، بالتعاون مع مجموعة أكتوبر تيونرز و sky sport Egypt، ومن خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من خلال مديرية أمن جنوب سيناء ومديرية أمن السويس.

قامت الجولة من القاهرة إلي مدينة شرم الشيخ، بالسيارات الرياضية والدفع الرباعي والدراجات النارية وطيران الباراموتور(فريق sky sport Egypt)، وتوجَّه الشباب المشارك بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع علي الجهود المبذولة لتأمين الجولة السياحية، مبدين إعجابهم وسعادتهم الشديد بفكرة الجولة التي تستهدف التعريف بالمدن السياحية والأثرية، كما أبدي عددٌ من السياح إعجابهم برؤية الجولة السياحية أثناء مرورها.

قام فريق أكتوبر تيونرز بموكب إلي مدينة شرم الشيخ مكونًا من ١٧ سيارة معدلة و٣٠ موتسيكل و٣ سيارات دفع رباعي وونش إنقاذ، بزيارة بعض المناطق السياحية و الطبيعية بالمدينة مثل محمية رأس محمد والسوق القديم ونعمة بايورحلة بحرية باليخوت، كما قام فريق من سكاي اسبورتس بإقامة عرض بالطيران بالباراموتور فوق السيارات بمحمية رأس محمد.

الشباب المصري له دوره حيوي ومهم في بناء المجتمع:

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى دائمًا لإيجاد شراكات مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة الشباب المصري على المستويات كافة، فالشباب المصري له دوره الحيوي والمهم في بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية في المجالات كافة، ويمتلك الحماسة لحل المشكلات ومواجهة التحديات.

أشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تسعى إلى تنشيط السياحة الرياضية في مصر ووضعها ضمن خطة الترويج لمصر بالخارج من خلال دعوة الجهات العالمية المسئولة عن تنظيم المسابقات والمهرجانات الرياضية الكبرى، لإقامة مثل تلك الأحداث على أرض مصر لما تملكه من مقومات سياحية وقدرات تنظيمية رياضية كبيرة.

أوضح وزير الشباب والرياضة، في تصريح اليوم، أن مصر لديها أنواع رياضات كثيرة يسعي كل العالم إلي التمتع بها، وأن رؤية الوزارة فى مجال السياحة الرياضية هو دعم خطط الدولة في مجال الترويج السياحي للأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى لأن السياحة الرياضية تعد إحدي الوسائل المهمة في الترويج للمقصد السياحي خصوصًا أنها تملك محبين حول العالم.

يذكر أنه سبق وأن نُظمت الوزارة هذه الجولات في الإسكندرية والجلالة، والقادمة بمدينة الغردقة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

رياضات المحركات بشرم الشيخ

رياضات المحركات بشرم الشيخ

رياضات المحركات بشرم الشيخ

رياضات المحركات بشرم الشيخ

رياضات المحركات بشرم الشيخ

رياضات المحركات بشرم الشيخ

رياضات المحركات بشرم الشيخ

رياضات المحركات بشرم الشيخ

رياضات المحركات بشرم الشيخ

رياضات المحركات بشرم الشيخ