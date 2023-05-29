"الحد من البلاستيك وخفض المخلفات المنزلية" ندوة بقرية المعنا في قنا

نظم جهاز شئون البيئة فرع قنا ومجمع إعلام قنا وجمعية أجيال المستقبل بالمعنا، اليوم الإثنين، ندوة بقرية المعنا تابع مدينة قنا، بعنوان دور المرأة فى الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام وخفض والتخلص الآمن من مخلفات المنزلية، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار دحر التلوث البلاستيكى، بالتعاون بين وحدة المرأة.

بحضور ومشاركة 50 امرأة وفتاة، وذلك لدمج المرأة في الحفاظ على البيئة بالمنزل، فى إطار مبادرة الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام للاحتفال باليوم العالمي للبيئة التى يدشنها الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بقنا.

أدار حوار الندوة أحمد عبدالقادر رئيس مجلس إدارة جمعية، و بحضور الدكتور يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، و المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة فرع قنا وعدد 50 سيدة.

بدأ فعاليات اللقاء الدكتور يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا مقدمًا دور مجمع إعلام قنا فى نشر الوعي البيئي، ودور المرأة في الحفاظ على البيئة والتربية البيئية السليمة إلى أطفالها وأسرتها.

حاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس قسم الإعلام و التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، موضحًّا دور المرأة للحفاظ على البيئة والحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام وأضرارها، وتوضيح البدائل من استخدام الحقائب القماش والورق والأوانى الفخارية والزجاجية وإعادة التدوير، و طرق التخلص الآمن من مخلفات المنزلية.

فيما أشاد أحمد عبدالقادر رئيس مجلس إدارة جمعية أجيال المستقبل بالمعنا بالندوة وتدشين مسابقه للمرأة فى إعادة تدوير بواقى الأقمشة وصناعة الحقائب القماش للتسوق.