تعليق عُمدة إسطنبول على فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية

علق عُمدة مدينة إسطنبول التركية، “إمام أوغلو”، أحد أبرز المُعارضين للرئيس “رجب طيب أردوغان”، على فوز الأخير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد، جاء ذلك عبر حسابه في موقع التدوينات المُصغرة "تويتر".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، مساء اليوم الاثنين، كتب إمام أوغلو: "لقد انتهت انتخابات 28 مايو. كسياسي يسير على خُطى المُخضرم مصطفى كمال أتاتورك، الذي قال إن السيادة للأمة دون قيد أو شرط، بالطبع"، آمل أن تجلب هذه النتائج الخير لأمتنا وبلدنا"، مُعتبرًا أن "تركيا الآن بحاجة ماسة إلى التطبيع بسرعة وإيجاد حلول لمشاكلها الحقيقية".

وقال أوغلو: "إنني أدرك أن هناك اليوم عشرات الملايين ممن يشعرون بخيبة أمل شديدة.. أولادي الأعزاء..لا تحزنوا.. أيها الشباب الأعزاء..لا تثبط عزيمتكم..سيداتي..لا تكن غاضبات أبدًا..أيها السادة، استمروا في السير ورؤوسكم مرفوعة"، لافتًا إلى أن تركيا "أمة يُمكنها تحقيق الكثير من الأشياء العظيمة في وقت قصير، ويُمكنها القيام بذلك مرة أخرى".

أردوغان

وتابع: "حدثت خيبة أمل مُماثلة منذ 5 سنوات، لكن بعد تسعة أشهر فقط حققنا نتائج هائلة في الانتخابات المحلية..لقد فعلنا الأشياء الصحيحة وحصلنا جميعًا على نتائج معًا، ونجحنا معًا..لا تقلقوا..كُل شيء يبدأ من جديد..تذكروا أن الثابت الوحيد هو التغيير"، مُشيرًا إلى أن "لديهم طريقًا طويلاً ليقطعوه، ولديهم شباب، ولديهم إيمان كامل، فكُل شيء سيكون على ما يرام".

آراء الصحف حول فوز أردوغان في الانتخابات التركية:

من ناحية أخرى، خرجت عناوين عدد من الصحف الغربية والروسية اليوم بآراء مختلفة حول فوز أردوغان يوم أمس بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

فبينما احتفى عدد كبير من المسؤولين الروس بفوز أردوغان، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول المُهنئين بالفوز، خرجت بعض عناوين الصحف الغربية بعناوين تتحدث عن اضطرار الولايات المتحدة للتعامل مع "شريك شائك" لخمس سنوت أخرى.

صحيفة "بوليتيكو" نشرت أن لدى أردوغان، الذي يدخل فترة ولاية أخرى مُدتها خمس سنوات، كُل الفُرص "للتأثير ليس فقط على اتجاه الديمقراطية في البلاد، ولكن كذلك في تشكيل السياسة في المنطقة وخارجها".

"واشنطن بوست" نشرت أنه "سيتعين على حُلفاء تركيا الأجانب، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، العمل لمُدة خمس سنوات أخرى مع (شريك شائك) استخدم العلاقات مع اللاعبين الدوليين لتحقيق مكاسب سياسية محلية".