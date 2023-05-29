بدء فرش المجمعات الحكومية والزراعية بالإسماعيلية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابع بإجمالي عدد المشاريع ١٣٦ مشروع.

وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد منسق مشروعات حياة كريمة بمجلس الوزراء والسكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومنسق مشروعات حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، ووكيل وزارة الزراعة والصحة والطب البيطري والموارد المائية والري والشباب والرياضة والإسكان ورئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وممثل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة وشركة الغاز والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القنطرة شرق، حيث بلغت النسبة الإجمالية للمشروعات ٨٧.٥٪.

وأشار رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق أنه سيتم البدء غدًا في إجراءات فرش المجمعات الحكومية والزراعية؛ تمهيدًا لانتقال موظفي الدولة يوم الأحد القادم لتلك المجمعات لتقديم الخدمات الحكومية لأهالي مركز ومدينة القنطرة شرق.

وناقش الاجتماع، معوقات تشغيل محطة رفع جلبانة، والخاصة بتوصيل مصدر ثاني للكهرباء وتم حل المشكلة تمامًا وجاري التنسيق مع مديرية الري لعمل اللازم ومن ثم توصيل التيار الكهربائي وتشغيل المحطة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة المعوقات الخاصة بتشغيل مستشفى القنطرة شرق حيث بلغت النسبة الإنشائية لها ٨٥٪.

وأكد "عصام" على ضرورة الإسراع في تجهيز وتشغيل مستشفى القنطرة شرق حرصًا على توفير الخدمة الطبية والعلاجية لأهالي المنطقة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى ضرورة اختبار وتأمين التيار الكهربائي وتوصيل المياه للمستشفى قبيل التجهيز حرصًا على الأجهزة الطبية.

وأثناء الاجتماع، تم عرض الموقف التنفيذي للوصلات المنزلية للصرف الصحي، حيث أنه تم الانتهاء من ٣ قرى وهي، السلام وجلبانة والتقدم وجاري استكمال الأعمال بقرية الأبطال.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي بإجمالي ٤ مشاريع، تم الانتهاء من ثلاث مشاريع ب ٣ قرى السلام وجلبانة والتقدم، وجاري استكمال الأعمال بمشروع بقرية الأبطال والبالغ نسبة التنفيذ به ٨٥٪.

وخلال الاجتماع تم مناقشة وحدات الإسعاف والبالغ عددها ١٠ وحدات وتم تسليمهم، ومراكز الشباب والبالغ عددها ١١ مركز وتم تسليمهم وتجهيزهم وتشغيلهم.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذي للمدارس بإجمالي عدد ١٣ مدرسة حيث أنه تم الانتهاء منهم وتسليمهم تمهيدًا لدخولهم الخدمة في العام الدراسي القادم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وقد شدد "عصام" على سرعة الانتهاء من الأعمال في مشروعات حياة كريمة في التوقيتات والمواعيد المحددة لتسليمها.