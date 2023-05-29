تجديد حبس التهمين بانتحال صفة رجال شرطة بالسلام

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأثنين، حبس 3 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

ترجع تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهما وجود سيارة "ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية" يستقلها (3 أشخاص) ولدى قيامهم باستبيان الأمر، حاولوا الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم، وتبين أن لأحدهم معلومات جنائية.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من الأظرف "فارغة" - هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت) وبمواجهتم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، واعترفوا بسرقة مبلغ مالى من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة.