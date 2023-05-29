الشباب والرياضة تختتم مراجعات نهاية العام لطلاب الثانوية بشمال سيناء

استهدفت 2150 طالبًا وطالبة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، فعاليات القافلة التعليمية المجانية في المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، ضمن مشروع القوافل التعليمية تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل"، والذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع وزارتي "التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا"، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه : "تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عملية تنظيم القافلة التعليمية علي مدار ثلاثة أيام متتالية، مثمنًا علي الدور المحوري للقائمين علي التنفيذ بمشاركة 13 خبيرًا تعليميًّا أسهموا علي تهيئة الأجواء المناسبة لتمكين جميع الطلاب من الاستفادة القصوى من القافلة والتي تعد من أهم البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم وتحرص على تجسيدها على أرض الواقع لما لها من نجاحات وتأثير كبير في العملية التعليمية، من خلال رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عليها ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، إذ إنها تضم نخبة متميزة من المتخصصين والخبراء والمستشارين الذين يقومون بشرح ومراجعة الدروس للطلبة.

جدد «صبحي » أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لاستدامة مشروع القوافل داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والصعيد والمحافظات الحدودية، لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

لافتًا إلى : "أن عدد الطلاب الذين استفادوا من القافلة بلغ أكثر من 2150 طالبًا وطالبة داخل مدارس ( الشهيد / أحمد عسكر بمدينة العريش، مدرستي الصناعات والغزالي بمدينة الشيخ زويد ، بئر العبد)".

وتضمنت القافلة أيضًا : "تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية وتدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها وتهيئتهم على أجواء الامتحانات وذلك وسط بيئة تعليمية مناسبة".

مراجعات نهاية العام لطلاب الثانوية بشمال سيناء

مراجعات نهاية العام لطلاب الثانوية بشمال سيناء

مراجعات نهاية العام لطلاب الثانوية بشمال سيناء