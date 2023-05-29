بني سويف: إزالة 47 حالة تعدي ضمن أعمال الموجة الـ 21

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

ناقش المحافظ تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم أمس إزالة 22حالة تعد على مساحة 335متر " أراض تابعة للآثار الصرف ليصل إجمالي ما تم إزالته على مدار يومي السبت والأحد الماضيين إلى 47 حالة تعد منها 42 حالة تعد مباني + 5 حالات زراعات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الحالية التي انطلقت في 27 مايو الجاري وتستمر حتى 16 يونيو المقبل.

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،و التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد مبانى وزراعات وتستكمل بالمرحلة الثانية التي انطلقت السبت الماضي لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل

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