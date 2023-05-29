"هيبس" واقع الوادي الجديد وفقًا لرؤية مصر 2030.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر، مجلة متخصصة ترصد واقع الوادي الجديد حاليًا، وما ستؤول إليه وفقًا لرؤية مصر 2030، تحت عنوان "هيبس" وذلك ضمن ماراثون مشاريع التخرج هذا العام.

وأكد الطلاب المشاركين في المشروع، أن حلم الفريق المكون من ثمانية أشخاص كان تغطية محافظة تستحوذ علي 44% من مساحة مصر، تضمنت أفكارهم الحديث عن مشروعات التنمية المستدامة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي من عام 2016 حتي الآن وما زال مستمرًا، وعرض لأهم المزارات والأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة، وإلقاء الضوء علي جوانب من حياة أهلها وعاداتهم الثرية والمتنوعة.

وتابع الطلاب: لم تأت فكرة المشروع من قبيل الصدفة، بل استغرقت الشهور والأيام لكي تخرج إلي النور وتصبح فكرة تليق بهم وتعبر عن طلاب تربوا في كلية الإعلام جامعة الأهر.

فريق المجلة مع وزير الزراعة

تناولت مجلة مشروعهم الحديث عن الوادي الجديد وثرواته الطبيعية، بدأوا بهدفهم الرئيسي وهو مشروعات التنمية المستدامة، والمعالم الآثرية والعادات والتقاليد، إلي أن أخذتهم فرحة العمل أن يدرسوا كل ما في الوادي الجديد وينقلوه لمن غيرهم، تناولوا كل جوانب الحياة بالوادي من رياضة واقتصاد وزراعة وتعدين، اهتموا بإبراز أبطال الوادي البارعين في كافة المجالات، ومن قدموا جهودًا رائعة تستحق الشكر والتقدير، وأثبت الفريق أن الوادي الجديد ليست صحراء.

ويتكون أعضاء المشروع من ثمانية أشخاص وهم (محمود جاد _محمود عاصم – أبوزيد حسن – محمد كرم – محمود سيد – محمود عبد العزيز – نبيل صبري – وليد حسين).