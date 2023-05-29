قافلة بيطرية شاملة مجانية بقرية بني شبل في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية، والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

فى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن المديرية (إدارة الزقازيق البيطرية) قامت بالمشاركة مع جامعة الزقازيق و بالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة فى قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان بقرية بنى شبل مركز الزقازيق، وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بحضور كبير من القيادات التنفيذية والعلمية الشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمى ومدير إدارة الإرشاد بالمديرية، ومدير وأطباء قسم الإرشاد بإدارة الزقازيق وأطباء تل حوين البيطرية، و حضور كبير من مربى الثروة الحيوانية تم من خلالها تقديم الخدمات البيطرية كافة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

أشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش (500) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (400) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.