الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وفاة معلم بإحدى لجان التعليم الفني بسوهاج

نقابة المهن التعليمية
نقابة المهن التعليمية

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج ، يفيد بوفاة المعلم سليمان عدلي توفيق عبد السيد ، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء تأدية عمله داخل إحدى لجان المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمحافظة سوهاج 

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبد الرؤوف حمدون رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج بمساندة أسرة المعلم، في مصابهم الأليم ، خلال هذه الظروف الصعبة .

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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