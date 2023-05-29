الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف بـ 115 مليون دولار خلال أسبوع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  إنه خلال الفترة من 19 مايو  2023 حتى 25 مايو 2023 تم الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 115 مليون دولار.

وأضاف القصير أن الإفراج شمل  221 ألف طن من الذرة بحوالي 80 مليون دولار وحوالي 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 25 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 10 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022  حتى 25 مايو 2023) 5.2 مليون طن منهم 3.9 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الإفراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي يأتى في إطار متابعة توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانىء المصرية.

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