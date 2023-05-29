الدكتور الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق بمتحف الاسكندرية القومى

ناقش متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية وضع تشريعات لردع المخالفات التى تتم نحو البيئة وادماج كافة اطياف المجتمع فى ايجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى جاء ذلك خلال الملتقى الذى نظمه متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية، ملتقى بعنوان «إسكندرية هترجع تانى»، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين متحف الموزاييك، ومتحف المجوهرات الملكية، بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتسامح والسلام، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والتوعية بالقضايا البيئية.

وقالت صفاء فاروق، مدير عام المتحف، إن الفعالية حضرها نخبة مميزة من قامات المجتمع السكندري، ونواب مجلس الشعب ورؤساء الإحياء وسفراء والإعلاميين ورموز من القيادات المجتمعية، حيث تناول الحضور الحديث عن عدة محاور من بينها الحديث عن اليوم العالمي للأرض، وإلقاء الضوء عن كيفية المحافظة على البيئة، والتأكيد على ضرورة زرع القيم بين الطلاب منذ الصغر نحو البيئة ، واستعراض لكيفية تجنب التعامل الخاطئ مع البيئة.

وفى سياق متصل، زار متحف الإسكندرية القومي، الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، رئيس جمعية أصدقاء الموسيقى والفنون، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان النوعية بالجمعية ، وكان فى استقبالهم أشرف القاضي مدير عام متحف الإسكندرية القومي.

وقدم الأمناء الأثريين فى المتحف، شرحاً وافياً تناول تاريخ ومقتنيات المتحف، فيما أبدى الحضور إعجابهم الشديد بحفاوة الاستقبال وروعه القصر ومقتنياته الأثرية.