نقابة الفنانين السوريين تنعي الفنان أسامة الروماني

رحل الفنان السوري أسامة الروماني عن عالمنا صباح اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023، عن عمر يناهز 81 عامًا وأعلنت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق خبر رحيله، معبرة عن حزنها الشديد لفراق الزميل الخلوق أسامة الروماني.

ونعت النقابة الراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"فرع دمشق لنقابة الفنانين..ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة الروماني..إنا لله و إنا إليه راجعون".

ووفق وكالة الأنباء السورية، فقد توفي أسامة الروماني إثر وعكة صحية في عضلة القلب، وتصدر اسم الراحل مؤشرات جوجل خلال الساعات الأخيرة.

محطات في حياة الفنان السوري أسامة الروماني

ونستعرض أبرز المعلومات عن أسامة الروماني

- يعتبر أسامة الروماني من مؤسسي المسرح القومي السوري.

- بدأ مسيرته الفنية على خشبة مسارح الشام، بمطلع ستينيات القرن الماضي.

- من أشهر أدواره المسرحية، مسرحيتي "ضيعة تشرين" و "غربة".

- عمل أسامة الروماني مع النجم السوري دريد لحام وكان رفيق دربه بالفن.

- قدم الكثير من الأعمال الدرامية في السبعينيات، ومطلع الثمانينيات.

- غاب أسامة الروماني عن الأنظار الفنية طويلًا لكنه عاد مرة أخرى للدراما السورية بشخصية الرئيس السوري الراحل أديب الشيشكلي في مسلسل "حمام القيشاني" بجزئيه الثاني والثالث تحت إدارة شقيقه الراحل الفنان والمخرج هاني الروماني.

- كان أسامة الروماني أحد صناع برنامج الأطفال الشهير "افتح يا سمسم" الذي لاقى انتشار كبير بالوطن العربي.

- قال خلال أحد لقاءاته الإعلامية أنه حين قرر الغياب عن الفن كان بسبب انشغاله في العمل الإداري بمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بالكويت كمشرف ومدير للمشاريع، لأكثر من 40 عامًا.

- عاد مرة آخرى الراحل أسامة الروماني للتمثيل من خلال مسلسل "وثيقة شرف" تحت إدارة المخرج باسم السلكا، في العام 2021، الذي شارك فيه مجددًا بصديقه الوافي دريد لحام.

- شارك في مسلسل "على قيد الحب" الذي عُرضَ في موسم دراما رمضان 2022.

- شارك في مسلسل "كسر عضم" من إخراج رشا هشام شربتجي، التي اختتم معها مسيرته الفنية بدورٍ رئيسي في مسلسل "مربى العز"، وتم عرضه في موسم دراما رمضان المنصرم 2023.